Un altre sector que ha experimentat un creixement important ha estat el de les motos elèctriques. Les principals marques asseguren que les vendes estan més encarades a empreses i grans flotes que no pas als usuaris particulars. Tot i això, creuen que el creixement de les plataformes d’ús compartit com e-Cooltra o Yugo també ajudaran a fomentar que moltes persones optin per comprar-se una motocicleta elèctrica.

L’autonomia toca sostre

El preu dels vehicles elèctrics és superior al dels que funcionen amb combustió, però els fabricants subratllen l’estalvi en carburant i també en els impostos com una forma ràpida d’amortitzar-los. Aquesta és, precisament, la mentalitat que va dur el primer vehicle 100 % elèctric al sector del taxi.

Actualment, les marques treballen amb bateries que asseguren una autonomia d’entre 350 i 500 quilòmetres per als cotxes. Una distància que els professionals consideren suficient sempre que les administracions i companyies d’electricitat fomentin la instal·lació de punts càrrega en carreteres i autopistes, una idea encara llunyana però que compten que es faci realitat en un període de tan sols dos anys.