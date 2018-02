Els punts d'assessorament energètic de Barcelona eviten 5.000 talls de llum en el seu primer any

Un informe encarregat per l'Ajuntament de Barcelona conclou que prop de 170.000 veïns, més del 10% dels habitants de la ciutat, són víctimes de la pobresa energètica. El document— confeccionat per l'equip universitari RMIT Europe— assegura que els afectats o no han pogut pagar un o més rebuts o no poden mantenir una temperatura adequada en la seva llar.

L’informe també apunta que els punts d’assessorament energètic de la ciutat han ates prop de 23.000 persones de més de 8.500 llars i s'han evitat 5.020 talls de subministrament. Aquestes són les xifres del balanç del primer any de funcionament dels 10 punts d'assessorament energètic (PAE) de l'Ajuntament de Barcelona, una eina posada en marxa per resoldre dubtes sobre subministraments energètics i, amb especial èmfasi, per contribuir a la detecció dels casos que corresponen a famílies vulnerables.

Pel que fa al perfil de les persones a les quals ha donat suport a aquesta desena de punts d'atenció repartits per tota la ciutat el 70% d'afectats són dones, la meitat dels atesos tenen fills menors d'edat, i els adults de la llar estan a l'atur en un 54% dels casos. Les oficines més actives van ser les dels districtes de Sant Martí, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, i tal com era de preveure va ser durant els mesos més freds quan va registrar un repunt en la seva activitat.

El director de l'informe, l'investigador Sergio Tirat, conclou que la pobresa energètica està estretament vinculada amb la pobresa en sentit ampli: “Els usuaris dels serveis socials tenen fins a cinc vegades més de risc de patir-la que aquells que no ho són. També és més habitual en famílies que pateixen inseguretat residencial”. L'investigador sosté que hi ha més casos de pobres energètics entre aquells que viuen de lloguer que entre els propietaris i relaciona els augments dels lloguers i el fet que els inquilins dels habitatges arrendats no tenen marge o permisos per canviar les empreses de subministraments, les instal·lacions d'escalfadors d'aigua o els radiadors de calefacció.



Ha destacat que els preus de l'electricitat a Espanya són els més alts de la UE segons un informe d'Eurostat, i ha recriminat la manca d'eficiència energètica, però considera que Barcelona és "un cas singular a l'hora d'afrontar la pobresa energètica" , per la mobilització de l'Ajuntament malgrat les seves limitacions competencials.

La tinent d'alcalde Laia Ortiz va sostenir que malgrat que l'informe apunta a 170.000 afectats, els PAE només han atès 23.000 persones. “Hem de treballar molt més per arribar a tots els afectats i que els veïns sàpiguen de l'existència d'aquest servei”, ha afirmat. Dels més de 8.000 habitatges atesos en les oficines del Consistori almenys n'hi ha 278 llars amb una persona amb problemes de mobilitat. El 43% de les llars ateses van ser les derivades des dels serveis socials de la ciutat. La majoria de problemes es van concentrar en la factura energètica elèctrica i fins al 52% dels pobres energètics tenen contractats el subministrament elèctric en el lliure mercat.

Cal destacar que a través dels PAE s'han gestionat 1.428 canvis de potència amb les subministradores, el que ha estalviat a les famílies 54.000 euros; s'han tramitat 860 canvis de titularitat; s'han gestionat 1.200 bons socials; i ara hi ha 22 expedients iniciats i 5 resolucions amb sancions per a companyies que es considera que vulneren drets energètics.



Laia Ortiz ha afirmat que defensar els drets energètics dels consumidors d'aigua, llum i gas "s'hauria de considerar com estratègia global de ciutat", i ha valorat el treball dels PAE, amb un pressupost de 2,2 milions d'euros anuals i 50 professionals, 30 d'ells que formen part de de la plantilla fixa i 20 que provenen de plans d'ocupació que són substituïts periòdicament.