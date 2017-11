Empreses del Polígon del Pla, de Sant Feliu de Llobregat, se sumen al projecte Biciempresa de l’AMB

Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, i Lourdes Borrell, alcaldessa accidental de Sant Feliu de Llobregat i 2a tinenta d’alcaldia, han ratificat l’acord, juntament amb el president de l’Associació d’Empreses AEPLA, Alejandro Pérez, i els representants de les 12 empreses participants. (Sobime, Desmontes y Construcciones Romero, CDT Isma Llobregat, Dallant, Openers and Closers, Mersen Iberica, Soler i Sauret, Set-Prat Paper Distribucions, Iberital de Recambios, Audiocerver, Solrac Coating i Bicicletas Monty).

Fruit d’aquest acord, l’AMB cedirà gratuïtament 30 bicicletes, Bicicletas Monty en cedirà 3 i Soler i Sauret en cedirà 4, per un període màxim de fins a sis mesos. Seran bicicletes elèctriques o mecàniques urbanes, plegables o de passeig, segons les peticions rebudes per part dels treballadors. A més, l’AMB facilitarà aparcament segur als punts d’intercanvi modal (estacions de RENFE, tramvia) i en altres punts estratègics de Sant Feliu de Llobregat, mitjançant mòduls del servei metropolità Bicibox. Per primera vegada s’experimenta una col·laboració público-privada amb dues empreses del polígon (Bicicletas Monty i Soler i Sauret), que també cedeixen bicicletes elèctriques als treballadors del polígon.

Per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el consistori es compromet a realitzar actuacions d’ampliació, millora i manteniment de la xarxa de vies pedalables del municipi (amb subvencions de l’AMB), així com a garantir-ne la senyalització.

Conjuntament, Ajuntament i AMB realitzaran sessions de formació als treballadors usuaris de les bicicletes sobre el bon ús (posada en marxa, funcionament, recàrrega de la bateria, assegurança, servei Bicibox...) i sobre seguretat viària i regulació de la circulació per establir recorreguts segurs al voltant del centre de treball. L’Associació d’Empresaris AEPLA es compromet a vetllar per tal que es mantingui l’interès en l’ús de la bicicleta en els desplaçaments a la feina per part de les empreses del polígon del Pla.

Per part de les empreses, es comprometen a facilitar aparcament segur a les bicicletes dins del recinte de l’empresa i a permetre que les bateries de les bicicletes elèctriques es puguin recarregar al lloc de treball. També es comprometen a promocionar l’ús de la bicicleta en els desplaçaments “in itinere” i “in labore” per part dels seus treballadors.

Aquesta nova prova pilot, que se suma a la realitzada amb èxit al Polígon Pedrosa de L’Hospitalet de Llobregat serveix, ajuda a implantar el programa Biciempresa, per fomentar una mobilitat més sostenible als polígons industrials. Cal destacar també que des de l’organisme metropolità s’està treballant en l’expansió i connexió interurbana de les vies pedalables per crear-ne una gran xarxa metropolitana, la Bicivia.