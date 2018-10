El Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona posen en servei a partir del 12 d’octubre nous serveis d’autobús que permetran millorar l’accés amb transport públic sostenible als parcs naturals del Montseny i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. El servei vol facilitar l’accés a tota la població als espais naturals, alhora que millorar la mobilitat en unes zones dels parcs que tenen una elevada afluència de visitants.

Al Parc Natural del Montseny, l’any passat ja va funcionar a mode de prova un bus amb molt bona acceptació per part dels usuaris. Ara es consolida aquesta aposta per la mobilitat sostenible amb l’establiment d’un servei entre l’estació de Rodalies de Sant Celoni i el Parc Natural que funcionarà els dissabtes, diumenges i festius.

La presentació de les noves línies l’ha fet aquest 4 d'octubre el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, i el diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer.

En la presentació d’aquest nou servei, el diputat Jesús Calderer ha destacat la importància de disposar de transport públic fins als espais naturals, en aquest cas, el Parc Natura del Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc Natural dels Montseny, per ser uns territoris que reben una important afluència de visitants al llarg de l’any, amb els problemes que ocasiona pel fet que s’ha de fer amb vehicles privat. «Ara –ha remarcat Calderer– hi haurà la possibilitat de que les persones hi arribin d’una manera còmode i també més sostenible, amb transport públic i amb tarifa integrada, el que és un gran avantage per a tots».

Per la seva banda, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ha remarcat que es tracta d’una «iniciativa novedosa i especialment interessant, perquè permet millorar l’oferta de transport públic més enllà de la mobilitat quotidiana i acostar la ciutadania al medi natural». A més, ha destacat Gavín, «ens ajuda a avançar en els objectius de millorar la qualitat de l’aire i fomentar la sostenibilitat».

Nou serveis diaris a Santa Fe de Montseny i Fontmartina

La freqüència serà de nou serveis diaris d’anada i tornada als dos destins de 12 d’octubre al 4 de novembre. De novembre a miag ls mesos d’hivern i primavera hi haurà cinc serveis per sentit i línia i de maig a octubre, seran sis serveis. El primer autobús sortirà de l’estació de Sant Celoni a les 8.10 h del matí i el darrer de tornada sortirà de Santa Fe i Fontmartina a les 17.25 h. A l’estiu la darrera sortida s’amplia fins a les 19 h.

El servei, gestionat per l’empresa concessionària Sagalés, formarà part del sistema tarifari de l’ATM de Barcelona, per tant, seran vàlids tots els títols de transport integrats. A més, gràcies a un acord amb Renfe i Sagalés, es posa a disposició dels usuaris un bitllet combinat bus+tren que permet l’accés al parc tant dels viatgers que provenen de la regió metropolitana de Barcelona com dels que provenen de les comarques de Girona.

En el cas del servei al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, s’ha optat per un bus que permetrà l’accés al parc des de Terrassa, també els dissabtes, diumenges i festius. Així mateix, s’ha dissenyat un bitllet combinat tren+bus, en aquest cas amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquest bus també permetrà l’accés als municipis de Mura i Talamanca, que tenen un atractiu turístic els caps de setmana.

Set autobusos diaris a Coll d'Estenalles

L’autobús del parc de Sant Llorenç tindrà una freqüència de set serveis diaris en cada sentit, dels quals tres arribaran fins a Talamanca i Mura. El primer autobús sortirà de l’estació de Terrssa a les 8.30 h del matí i la darrera sortida des de Talamanca i Coll d’estenalles a les 17.30 h.

El finançament dels servei durant el 2018 el farà la Diputació de Barcelona amb la previsió que a partir del 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat s’hi pugui incorporar aportant el 50% del cost. El Departament i la Diputació faran un seguiment de l’oferta de serveis per valorar la seva acceptació ajustar-la a les necessitats, si cal.