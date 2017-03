Es celebra a València la II Jornada del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia

El Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia al País Valencià ha passat de comptar amb 17 municipis al 2016, a 214. Una xifra que demostra la urgència i la predisposició del món local valencià per començar a aplicar mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic. En aquest sentit, el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha agraït als municipis la seua adhesió i la seua implicació en aquest projecte i ha avançat que des de la corporació provincial “hem elaborat una metodologia pròpia i única a partir de la confluència de dos projectes europeus: un orientat a l’adaptació del canvi climàtic i un segon centrar en la mitigació del mateix”.

En aquest sentit, Bort ha indicat que es constituiran comissions de treball on tècnics de la mateixa Diputació de València i dels Ajuntaments treballaran de forma conjunta per conèixer les necessitats que acrediten els consistoris i abastar els objectius marcats el més aviat possible, ha remarcat.

Durant la jornada, que ha tingut lloc al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, Isabel Moya ha explicat als assistents les oportunitats que obri el Pacte de les Alcaldies per als municipis, així com l'estratègia de la Diputació de València per a promoure i coordinar la seua implantació en el territori valencià. Posteriorment, el director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, ha basat la seua ponència en la nova estratègia valenciana d'energia i canvi climàtic.

A continuació s'ha obert un bloc en el qual s'han descrit les experiències realitzades per les diputacions d'Alacant, Tarragona i Barcelona en el marc del Pacte de les Alcaldies.

Per la seua part, la directora de l'Institut Valencià de l'Edificació, Begoña Serrano, ha abordat el foment de les eines per a l'eficiència energètica en edificis i ha assenyalat que l'organisme ha elaborat diversos estudis relacionats amb el canvi climàtic, destacant la resiliència urbana com a clau del futur de les ciutats.

La jornada ha estat clausurada per la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, qui ha manifestat que des de la corporació provincial «hem tingut molt clar des del principi que calia lluitar contra la pobresa energètica i contra el canvi climàtic creant l'àrea específica de Medi ambient», ha incidit la vicepresidenta. «El Pacte de les Alcaldies és una eina fonamental i enguany quasi s'ha triplicat el pressupost de l'àrea per a lluitar contra el canvi climàtic dintre d’aquest acord», ha destacat.

Objectiu: reduir emissions de CO 2

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia és el principal moviment europeu en el qual participen autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO 2 en un 40% abans de 2030, millorar l'eficiència energètica, utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris i desenvolupar mesures per a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.

A més, la UE entén que tant les accions de mitigació com les d'adaptació al canvi climàtic són dues fonts d'oportunitats per al creixement de l'ocupació.

Fotografia: Assistents a les jornades celebrades al MuVIM