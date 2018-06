Es consolida la nidificació de la gavina corsa al Port de Barcelona

Gavines procedents del Delta del Llobregat

La Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat, en col·laboració amb el departament de Medi Ambient del Port de Barcelona, treballa per garantir el seguiment i la conservació d’aquesta espècie, que nia al port de Barcelona des del 2016. Aquesta població està directament vinculada amb el grup que fins aquell any es reproduïa a la zona del Delta del Llobregat, concretament al sector de l’illa del Molí.

El 2013, les dificultats de reproducció d’aquesta població van provocar la colonització cap a noves àrees. Concretament, cap a la Zona Franca de Barcelona, on es va produir la primera, i única nidificació de l’espècie en zona urbana, amb 69 parelles niant a un solar d’aquest sector. Pel que fa a la zona de l’illa del Molí, la presència de depredadors, de persones no autoritzades a prop la colònia els darrers anys, i, sobretot, els canvis morfològics del terreny han provocat enguany l’abandonament, com a mínim temporal, d’aquest indret del Delta del Llobregat per a la nidificació de l’espècie.