Es lliuren els Premis de l'Aigua 2018

Els mateixos socis de l’entitat proposen les actuacions que mereixen ser candidates de cada edició i, posteriorment, un jurat especialitzat és l’encarregat de decidir quines són mereixedores del reconeixement.

El Jurat dels Premis de l’Aigua 2018 va decidir que els premiats d’aquesta edició siguin:

el Sr. Antonio Cerrillo, per la seva trajectòria professional periodística

Associació d’Amics de Sant Jeroni i Grup d’Espeleologia de Badalona, per la recuperació de la Font de Sant Miquel i la Mina de la Font Santa

Sr. José Luis Gallego, per la direcció del documental “Riu avall”

Comunitat Minera Olesana, pels seus 150 anys de la seva fundació

Sr. Damià Barceló, per la seva trajectòria professional

Escola de l’Aigua, per la seva tasca formativa en temes relacionats amb l’aigua

Fundació Cassa, per la seva activitat per fomentar el coneixement del procés de depuració entre els estudiants

Sr. Joan Soler i Gironès, per la seva publicació “Fonts de Montserrat i indrets amb aigua”

Sr. Josep Arràez, per la seva trajectòria professional

Sr. Lluís Berga, per la seva trajectòria professional

Sra. Núria Jarque, per la seva trajectòria professional

Observatori de la Tordera, per la seva llarga trajectòria científica i acadèmica en la conca de la Tordera

L’acte de lliurament dels Premis va ttenir lloc el dia 20 de març a la sala d’actes del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’O.P. i Enginyers Civils a Barcelona.

Entre els premiats, Josep Arràez, gerent del Consorci Besòs Tordera entre 1993 i 2015, en reconeixement a la seva trajectòria professional. Arràez ha recollit agraït i visiblement emocionat aquest guardó i, durant la seva intervenció, ha repassat la seva vida professional, la meitat de la qual va dedicar a l’empresa privada i l’altra meitat al servei públic, sempre vinculat amb l’aigua: “Durant aquesta darrera etapa, al capdavant del Consorci, sempre vaig tenir molt present que havíem de servir al nostre client, que era el riu”. Arràez també ha tingut paraules d’agraïment per als ajuntaments de la conca del Besòs, que van jugar un paper clau en aquesta reconversió, ja que van tenir molt clar que la millora havia de ser un esforç conjunt i mancomunat. Per últim, l’exgerent ha compartit amb els assistents els dos moments que més recorda de tots els viscuts durant aquests 22 anys al Consorci: la primera vegada que va veure peixos al riu Congost, al seu pas per La Garriga, i les primeres femtes de llúdriga que es van trobar també en aquest mateix riu, però a Granollers.

L’Observatori de la Tordera també ha rebut un dels guardons, que concedeix anualment l’ACAA, per la seva llarga trajectòria científica i acadèmica en la conca de la Tordera. L´Observatori és un projecte impulsat per l’ICTA-UAB, el Consorci Besòs Tordera, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Sant Celoni, Arbúcies, Hostalric, Santa Maria de Palautordera i Malgrat de Mar. El projecte realitza un seguiment a llarg termini d’indicadors d’estat socioecològics a la conca de la Tordera centrant els seus estudis en línies de recerca biològiques, hidrològiques i socials al seu curs principal i a la riera d’Arbúcies.

Font: Observatori Besòs. Tordera. Sònia Sànchez, coordinadora de l’Observatori de la Tordera, i Toni Mas, doctorant i responsable del PROECA (Programa d’Educació Ambiental, Comunicació i Formació) recollint el guardó.