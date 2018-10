El projecte està impulsat per un consorci d’empreses públiques i privades i diverses universitats de França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia i Luxemburg, del qual és soci l’Ajuntament de L’Hospitalet com a únic representant espanyol i única institució municipal del consorci.



El servei ESPRIT funciona de manera semblant al sistema d’ús compartit de bicicletes que hi ha en moltes ciutats. El seu objectiu és enllaçar els transports públics amb les zones on no arriba o amb menys cobertura —àrees periurbanes o industrials—, a través d’una proposta alternativa al vehicle privat que ofereix un transport intel•ligent, equilibrat i sostenible.



Concretament, s’han fabricat tres cotxes prototip que s’ha exposat davant la Fira de Granvia. Aquests dies també es fan unes jornades sobre el projecte ESPRIT, amb ponències i grups de treball que comptaran amb l’assistència d’un centenar de participants.



El cotxe elèctric ha estat dissenyat especialment per a aquest ús i té com a tret característic que pot anar integrat en un tren de carretera, fins a un màxim de vuit unitats remolcades per la primera. D’aquesta manera, s’obté una redistribució eficient de flotes que soluciona el principal problema de cost dels sistemes actuals de vehicles d’ús compartit d’un sol sentit.



En el cas de L’Hospitalet, aquest servei donaria resposta a la connexió amb les zones industrials de la ciutat. Principalment, els vehicles elèctrics facilitarien el trasllat des de les estacions de metro, autobús, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies fins als centres de treball del Districte Econòmic i farien disminuir l’ús del cotxe privat en aquest tipus de desplaçaments.



A més de L’Hospitalet, la prova pilot del projecte ESPRIT també s’ha fet recentment a les ciutats de Lió (França) i de Glasgow (Regne Unit). El projecte té un pressupost de vuit milions d’euros i està finançat per la Unió Europea, dins del programa Horizon 2020.