Es presenta la primera Setmana Sense Soroll a Catalunya

Les dates escollides per commemorar la SSS coincideixen amb el Dia Internacional de Conscienciació envers el Soroll (International Noise Awareness Day – INAD), el 26 d’abril de 2017.

Durant aquesta setmana se celebraran tot un seguit d’activitats associades a la divulgació i la sensibilització dels problemes de la contaminació acústica, així com el seu control i les eines de gestió per poder reduir-la. Aquestes activitats es duran a terme per tot Catalunya, amb la col·laboració de diferents agents implicats: administracions, ciutadania, centres escolars o empreses relacionades.Es podran seguir totes les activitats a les xarxes socials amb l'etiqueta #sssoroll2017.



Any rere any creix el percentatge de persones que viuen en nuclis urbans, de forma que la concentració d’activitats, i el seu corresponent impacte ambiental, augmenta progressivament en la majoria de localitats. Cada vegada, doncs, es fa més necessari gestionar la coexistència en un mateix espai d’activitats com l’oci, els desplaçaments, les obligacions laborals o el descans. Per això, la sensibilització de la població s’està convertint cada vegada més en una eina essencial per tal d’assolir una satisfactòria convivència entre habitants, tot celebrant campanyes innovadores que facin replantejarse a la població actuacions habituals que poden provocar molèstia o queixa al seu voltant, en aquest cas en relació al soroll.

L’abril de l’any 2016, es va celebrar el primer Congrés de l’Acústica a Catalunya, a Sabadell. Fruit de la dinàmica de treball coordinat entre les diverses administracions i entitats organitzadores, es va acordar impulsar la organització anual de la Setmana Sense Soroll (SSS!) a Catalunya al voltant del Dia internacional del Soroll.

La 1a Setmana Sense Soroll neix amb la voluntat d’arribar a aglutinar totes aquelles iniciatives promogudes, tant en l’àmbit públic com privat, sota un mateix lema ‘Silenci si us plau’ i uns mateixos objectius, entre els quals cal destacar la necessitat de conscienciar a la ciutadania del problema de la contaminació acústica, especialment en l’àmbit urbà, dels seus efectes, i les seves possibles solucions. Es proposa promoure accions per fer veure a la ciutadania que n’és part del problema i part de la solució. També es proposa treballar amb col·lectius específics, com els centres escolars, on el soroll pot dificultar l’aprenentatge i donar a conèixer, tant a la ciutadania com a les administracions, noves eines de gestió i control.

Qualsevol entitat empresa o administració es pot adherir a la Setmana i organitzar alguna acció o activitat de sensibilització, difusió, publicació. etc. Per adherir cal fer arribar el formulari emplemat (Descarregar i enviar a l'atenció de Laura Vera lvera@gencat.cat).

Per promoure les activitats des del món local, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat coordina una oferta de recursos de suport als ens locals disponible fins a esgotar pressupost.

A la web de la Setmana Sense Soroll es facilita informació respecte a les activitats, als organitzadors i participants, i també, tot el material divulgatiu que fa referència a la Setmana (logotips, peces comunicatives, bàners...) que, poc a poc, s'anirà publicant.

La Setmana impulsa la col·laboració entre administracions, amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria, per optimitzar recursos i poder oferir una solució més ràpida i eficaç. La Setmana Sense Soroll està organitzada per: