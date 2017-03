Es presenta la Setmana de l'Energia 2017

Del 19 al 25 de juny se celebra la Setmana de l'Energia 2017, coincidint amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en relació a l'estalvi i l'eficiència energètica. La Setmana s'ha presentat en una jornada que ha comptat amb la ponència central a càrrec de Francesc Mauri.

A Catalunya, la Setmana de l'Energia està organitzada per l'Institut Català d’Energia, Diputació de Barcelona, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Girona, Centre d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), Ajuntament de Barcelona, Diputació de Tarragona i Diputació de Lleida.

El missatge principal de la campanya aquest any és la transició energètica de Catalunya, on es passarà de l’actual model de consum i producció energètica a un nou model amb unes característiques rellevants per als ciutadans. De tal manera, la Setmana de l'Energia vol posar de relleu el paper protagonista del ciutadà com a clau de la transició, ja que pot produir energia, a part de consumirne: pot participar en les polítiques energètiques de Catalunya; i pot gestionar la seva pròpia demanda i consum energètics perquè ja té les eines per fer-ho.

La jornada també va servir per presentar els recursos de suport de les administracions supramunicipals destinades als ens locals de Catalunya. A Catalunya hi ha més de 650 ciutats i pobles signants del Pacte d'Alcaldes, i entre els compromisos adquirits destaca la importància de mobilitzar la societat civil perquè participi les accions per una energia sostenible local i apoderar els ciutadans com a consumidors proactius que exigeixin um sistema energètic sensible a la demanda. Per aquest motiu, els ens locals també son protagonistes de la Setmana de l'Energia, i el seu paper és clau per implicar als sectors privats (domèstic, serveis, comerç, indústria), per avançar cap a una energia neta i assolir els objectius d'energia i clima pels anys 2020 i 2030.

Durant els mesos de maig, juny i juliol es realitzaran diferents activitats arreu del territori adreçades a la ciutadania per fer arribar el missatge de la campanya. Les entitats organitzadores ofereixen un Catàleg de recursos de suport els ens locals d'arreu de Catalunya i cada ens local pot sol·licitar els recursos a través d'un formulari de peticions de suport corresponent al seu àmbit territorial.

