Es presenta la Setmana de l'Energia 2018

Ha tingut lloc la presentació l’oferta d’activitats per als municipis, a realitzar durant la Setmana, en la jornada "Educar per una transició energètica" i en què ha participat el diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i President de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Valentí Junyent, juntament amb la directora de l’Institut Català de l’Energia, Assumpta Farran, i el President del Consell d'Iniciatives locals pel medi ambient de les comarques de Girona (CILMA), Sergi Mir.

Valentí Junyent ha destacat que "treballem de forma coordinada entre les diverses administracions per avançar per una transició energètica".

"Els nostres veïns i veïnes estan interessats en l'energia. Hem d'explicar per avançar en aquesta transició o revolució energètica" a apuntat Assumpta Farran, i ha posat en valor el protagonisme del món local "els ajuntaments teniu un paper molt estratègic en aquesta revolució perquè l'energia serà clau a l'escala local".

Sergi Mir ha explicat les accions que s'impulsen des de Girona i la "oportunitat que significa una campanya conjunta com la Setmana de l'Energia per als municipis signants del Pacte d'Alcaldes ".

El missatge principal de la campanya vol preparar per passar de l’actual model de consum i producció energètica a un nou model ciutadà, amb activitats al voltant de com aquest pot produir energia, a part de consumir-ne, com participar en les polítiques energètiques de Catalunya i com gestionar la seva pròpia demanda i consum energètics així com les eines per fer-ho.

La campanya pretén sensibilitzar la societat en relació a l’estalvi i l’eficiència energètica, i durant els mesos de maig, juny i juliol es portaran a terme diferents activitats arreu del territori amb recursos d’educació ambiental per fer arribar el missatge de la campanya al conjunt de la ciutadania.

La Setmana de l'Energia, que se celebra coincidint amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, està organitzada per l'Institut Català d’Energia, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, les quatre diputacions catalanes, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Centre d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) i l’Ajuntament de Barcelona.

Les entitats organitzadores ofereixen un Catàleg de recursos de suport els ens locals d'arreu de Catalunya, i s'anima a tots els ens locals signants del Pacte d'Alcaldes a adherir-se a la Setmana de l'Energia, com a resposta als compromisos adquirtits. Es pot consultar el llistat d'ens locals que s'aniran adherint.

DOCUMENTACIÓ DE LA JORNADA