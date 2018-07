Durant el proper curs escolar, uns trenta grups de secundària aprendran que les espècies de líquens que creixen als arbres de la nostra ciutat ens indiquen els nivells de contaminació de l’aire que respirem, sabran quantificar i identificar-los i organitzaran sortides per fer, entre tots, els mapes dels líquens de les dues capitals.

El projecte, que comença aquest mes de juliol, compta amb el suport de la Fundació Espanyola Ciència i Tecnologia (FECYT) i té com a objectiu final sensibilitzar sobre els efectes dels contaminants de l’aire en la nostra salut.

Els estudiants descobriran, entre altres coses, que els barris amb menys morts per càncer de pulmó són també els que tenen més diversitat de líquens.

Amb els mapes de líquens elaborats pels estudiants es podrà avaluar la contaminació atmosfèrica de cada barri, conèixer quins agents contaminants hi ha i establir criteris i mesures correctores per millorar la salut pública dels residents en aquestes dues ciutats.

De fet, els coordinadors del projecte alerten que, “tot i la importància que té la qualitat de l’aire per a la nostra salut, la percepció del problema no és general entre la ciutadania. Sovint no s’entenen les mesures preses per mitigar els nivells excessius de certs contaminants. Per això, projectes que fomentin la participació dels joves, aportant coneixement, prenent decisions i pensant formes de canviar els nostres hàbits, són claus per fer una transició real cap a ciutats més sostenibles i saludables “.

Una app de ciència ciutadana i experts en líquens ajudaran els escolars a crear els mapes

El projecte elaborarà tallers, fitxes i manuals que es distribuiran entre els centres seleccionats repartits per cada districte de Madrid i Barcelona. Aquests materials es faran en conjunt amb experts de la Universitat de Barcelona i del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) i es posaran a disposició del públic en general perquè qualsevol altre ciutadà pugui conèixer quins líquens té prop de casa o de la seva feina.

Quan els escolars surtin a buscar líquens hauran de reportar les seves troballes en una plataforma digital anomenada Natusfera. Aquesta plataforma està accessible des de qualsevol ordinador o a través de la seva pròpia app, i és com una llibreta de camp digital preparada per anotar, compartir i validar observacions de la natura.

Els experts i les expertes en líquens validaran cada fotografia que pugin els escolars des de Natusfera.

Així, s’anirà creant un mapa a temps real dels líquens que s’amaguen a cada racó d’aquestes dues ciutats. Totes les dades validades en aquesta plataforma passaran a formar part de la Infraestructura Mundial d’Informació en Biodiversitat (GBIF per les sigles en anglès), per la qual cosa, a més de ser un projecte de sensibilització i ajuda a la gestió municipal, també serà un projecte de ciència ciutadana al servei de la comunitat científica.

15.000 morts anuals a Espanya per contaminació atmosfèrica

Estudis previs mostren com les afeccions respiratòries tenen una alta correlació amb la presència o absència de certes espècies de líquens a les ciutats. Segons es desprèn de l’últim estudi de la Càrrega Global de Malaltia (GBD), a l’any a Espanya es produeixen almenys 15.000 morts atribuïbles a la contaminació atmosfèrica.

El projecte està dirigit principalment a: estudiants i educadors de Secundària i Batxillerat; associacions ciutadanes, especialment naturalistes, i particulars amb interès en el medi ambient i la salut. El primer pas que s’està donant amb el projecte és la selecció dels centres educatius perquè amb l’inici del curs escolar 2018-19 comencin a treballar-hi. Per a això s’ha remès una carta de presentació i les línies generals del projecte a professorat de Madrid i Barcelona.