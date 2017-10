Estudiosos de la pedra seca es troben a les valls del Montcau, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

La IX Trobada d’Estudis forma part de les Trobades biennals en defensa del patrimoni en pedra seca, promogudes per l’Associació per la pedra seca i l’arquitectura tradicional, que tenen com a finalitat difondre aquest immens patrimoni de què gaudeixen les terres de parla catalana.

Comunicacions i visita a les tines de la vall del Flequer

Entre les activitats de la trobada, hi ha la presentació de quatre ponències, una per cada àmbit temàtic en que s’estructura la trobada, així com d’una quinzena de comunicacions. Complementàriament a les ponències, es realitzaran visites a les tines del les valls del Flequer i del Montcau, en les que hi destaquen les tines situades enmig de les vinyes, unes construccions de pedra singulars utilitzades en el passat per produir el vi en els mateixos camps en els que es cultivaren.

En aquestes valls s'han catalogat un total de 103 tines aïllades o formant conjunts, en diferents estats de conservació, i estan considerades com les construccions més interessants amb tres, quatre o més tines construïdes simultàniament. La major part de les tines, construïdes amb pedra presa amb morter de calç, folrant les parets interiors amb rajoles vidriades quadrades, planes o lleugerament corbades, són de planta circular, tot i que també n’hi ha de rectangulars i mixtes, amb dipòsit circular i parets exteriors rectangulars. Les seves capacitats va entre els 1200 litres de la més petita i 31 000 la més gran i no solien passar dels 2,5 m de diàmetre ni dels 3 de fondària.

Visita a la producció de vi a peu de vinya de l’Arbocet

El dissabte al matí tindrà lloc una visita a la vinya i la tina recuperada de l’arbocet, que estarà en plena activitat de producció del vi de l’anyada 2017. En aquesta visita hi participaran Valentí Roqueta, president, i Miquel Palau, director tècnic de de Roqueta Origen, que presentaran el projecte de Mas Arbocet i el Vi de tina, que recupera les tècniques de vinificació ancestrals en una tina de pedra seca.

Àmbits temàtics

El contingut temàtic de les ponències que es repartiran al llarg dels tres dies hi ha “De la pedra seca a la pedra viva”, amb una ponència sobre el Parc Nacional de Cinque Terre a l’illa de Sardenya, a càrrec del seu director, Patricio Scarpellini; “Pedra seca i món rural” amb la ponència Mil veus de pedra seca: un diccionari etnolingüística i multimodal, a càrrec de Maria Estruch, professora de l’INS Llobregat de Sallent; “La pedra seca i la vinya: el paisatge”, amb la ponència La recuperació de la vinya dins el parc natural: oportunitats i dificultats. El cas del cap de Creus, a càrrec d’Anna Espelt; i “Tines, cups, trulls i altres formes de vinificació en pedra seca als països catalans i al món”, amb la ponència Entendre la vinya, entendre el paisatge. Masos, rabasses, tines i feixes, a càrrec de l’historiador Llorenç Ferre Alòs.

Presentació del Pla director de les Tines a peu de vinya de les valls del Montcau

L’acte inaugural del trobada tindrà lloc divendres 20 d’octubre, a les 19 h, al Centre Cívic de Rocafort, en el que hi participarà el diputat adjunt d’Espais Naturals, Jesús Calderer, juntament amb l’alcalde dl Pont de Vilomara i Rocafort, Cecílio Rodríguez.

En l’acte de cloenda, que tindrà lloc diumenge a partir de les 13.15 h al Centre Cívic de Talamanca, es presentarà el Pla director de les Tines a peu de vinya de les valls del Montcau així com el el llibre de comunicacions de la IX Trobada d’Estudis.

En aquest acte hi intervindran el diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient, Valentí Junyent, el diputat de Cultura, Juanjo Puigcorbé, l’alcalde de Talamanca, Josep Tarín, i la presidenta de l’Associació per la pedra seca i l’arquitectura tradicional, Montserrat Moya.

Fotografies: Tines de pedra seca de les valls del Flequer, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Autors: Xavier Renau (fotografia 1 i 2) i Oriol Clavera (fotografia 3)