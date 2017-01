Fira de Barcelona acollirà el maig el primer saló sobre el finançament de la lluita contra el canvi climàtic

L’Innovate for Climate comptarà amb ponents de la indústria, el sector financer, les consultories i comptarà amb una part congressual i una altra d’exposicions. S’espera la participació d’empreses especialitzades en la lluita contra el canvi climàtic (com puguin ser companyies de rehabilitació d’edificis o de foment de l’eficiència energètica), que oferiran les seves solucions al sector públic. A l’esdeveniment hi haurà representació del sector financer com fons d’inversió, que oferiran finançament als governs per afrontar les inversions exigides pels acords de París en matèria de canvi climàtic.

Durant la conferència, Serrallonga ha citat un estudi d’Esade que xifra l’impacte econòmic de la Fira de Barcelona en 2.600 milions d’euros, repartits en 1.000 milions en despesa directa, 1.400 milions en el valor de l’activitat que generen els salons i la resta en l’impacte positiu en la promoció de la marca Barcelona i en la generació de valor en coneixement, tecnologia, mobilitat o connectivitat, entre d’altres.

El certamen, que es farà en col·laboració amb el Banc Mundial, se celebrarà al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona entre el 22 i el 26 de maig i s’espera la participació d’un miler d’assistents.