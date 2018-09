Front comú dels ajuntaments, de les entitats municipalistes, socials, ambientals i de la societat civil per assegurar els drets energètics de la ciutadania i lluitar contra la vulnerabilitat energètica. Barcelona acollirà el 8 i 9 de novembre el 2n Congrés Català de Pobresa Energètica, que enguany se centra en les causes que agreugen aquesta problemàtica i en la situació actual de la defensa dels drets energètics, tant en l’àmbit local com europeu. Els organitzadors són els ajuntaments de Barcelona, de Sabadell i de Badalona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Taula del Tercer Sector Social, l’associació Ecoserveis i l’Aliança contra la Pobresa Energètica.

El 2n Congrés de Pobresa Energètica és un espai de debat, anàlisi i reflexió que vol aportar possibles solucions i, a la vegada, promoure una acció i treball conjunt entre les administracions públiques i el sector social, especialment des de l’àmbit local, amb l’objectiu d’augmentar la capacitat de resposta i les estratègies per prevenir la pobresa energètica

L’última Enquesta de Condicions de Vida 2017 (IDESCAT) revela que un 6,3% dels catalans –més de 400.000 persones– no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada i que un 0,9% de les llars catalanes –67.000– han estat privades per causes econòmiques, i almenys en una ocasió d’una font d’energia necessària per realitzar les activitats de la vida diària. Això demostra que –malgrat les múltiples iniciatives, com la vigència de la Llei 24/2015, que ha de garantir el dret d’accés als subministraments d’aigua, llum i gas– les causes estructurals de la pobresa energètica no s’aborden de forma efectiva i que les mesures aplicades són insuficients.

Les principals causes estructurals de la pobresa energètica són: el preu de l’energia, la qualitat de l’habitatge i la situació socioeconòmica de la persona.

Sobre el preu de l’energia, s'estan pagant preus superiors a la mitjana europea, mentre que el poder adquisitiu a casa nostra està per sota dels altres Estats membres, cosa fa que el cost en subministraments bàsics tingui una càrrega més gran en la cistella bàsica de les llars catalanes. En l’àmbit domèstic, a Espanya una família pagava de mitjana 1.566 € l’any 2008 en concepte de despeses energètiques i ara, el 2018, pel mateix consum estaria pagant 2.238 €, més d’un 40% més.

En la qualitat de l’habitatge, més del 50% del parc d’habitatges a Espanya està construït sense criteris d’eficiència energètica i gairebé el 17% presenten humitat, goteres o altres problemes derivats d’un mal aïllament. Un 5,6% de les llars espanyoles està en mal estat, en estat deficient o ruïnós.

I pel que fa a la situació socioeconòmica i els ingressos de les famílies, cal tenir en compte que, actualment, 174.300 llars catalanes no tenen cap persona perceptora d’ingressos.

Assessorament energètic personalitzat

El 2n Congrés de Pobresa Energètica se celebrarà el 8 i 9 de novembre a les Cotxeres de Sants.

Com a novetat, en aquesta edició es disposarà d’un Punt d’Assessorament Energètic (PAE) durant els 2 dies del congrés, que estarà obert a tota la ciutadania.

Les persones interessades podran anar a les Cotxeres de Sants amb les seves factures i rebre assessorament personalitzat i informació sobre els seus drets energètics.

Aquest any, més de 100 ponents treballaran al voltant de la defensa dels drets energètics. En destaquen les ponències:

“Com hem arribat a l’actual model energètic i com afecta la pobresa energètica”, a càrrec de Javier Garcia Breva, un dels principals referents en política energètica a Espanya, amb una àmplia experiència en regulació energètica, estalvi i eficiència, energies renovables i planificació energètica

“Creant un espai per a la història energètica”, amb Marylin Smith, directora d’EnAct (Energy Action Project), una plataforma que investiga sobre solucions que faciliten superar les barreres que impedeixen l’accés a l’energia.

“L’Observatori Europeu de Pobresa Energètica”, amb Harriet Thomson, gestora d’aquest observatori, professora de la Universitat de Manchester i experta en pobresa energètica.

A banda d’aquestes ponències, es debatrà i reflexionarà sobre: l’energia com a dret; gènere i pobresa energètica; estratègies per l’apoderament energètic; iniciatives que es porten a terme des del món local i el sector social per defensar el dret a l’energia i donar suport a les persones; protecció jurídica dels consumidors/es en situació de vulnerabilitat; els riscos associats a les llars vulnerables energèticament o les situacions de pobresa energètica que encara estan ocultes, entre altres continguts. Al congrés també es presentaran indicadors i mesures que permetran fer una radiografia sobre la situació de la pobresa energètica a Catalunya.

El congrés, amb un aforament per a 500 persones, és gratuït però cal inscriure-s’hi prèviament. Des d’avui mateix, les persones interessades ja poden fer-ho a través del mateix web del congrés.

La primera edició del Congrés Català de Pobresa energètica es va celebrar l’any 2016 a Sabadell i va reunir 400 persones i ponents d’àmbit nacional i internacional.