La ciutadania dedicirà el destí de 200.000 euros en accions sobre medi ambient i patrimoni a Santa Perpètua de Mogoda

L’objectiu és regular el procediment mitjançant el qual la ciutadania de Santa Perpètua de Mogoda podrà fer propostes d’actuacions al municipi, que hauran d’estar relacionades amb els àmbits de medi ambient i del patrimoni històrico-cultural. El Consistori ha destinat un pressupost de 200.000 euros per dur a terme les accions que siguin escollides. Podran fer les seves propostes totes les persones empadronades majors de setze anys, les associacions i entitats inscrites al registre municipal, i aquells col·lectius representats per una persona major de 16 anys i empadronada a Santa Perpètua.

L’alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel Garcia, ha detallat que l’objectiu és implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part del pressupost, en aquest cas 200.000 euros d’inversions, a través d’un procés participatiu. La primera edil ha convidat a ciutadania i entitats a prendre part en aquest procés i ha manifestat que “ens agradaria que molts perpetuencs i perpetuenques s’impliquessin i que diguin quines accions o projectes relacionats amb el patrimoni i el medi ambient consideren que són importants per al nostre municipi”.

Pel que fa a l’àmbit del medi ambient, les propostes que es presentin han d’estar dirigides a la millora o nova implementació i que tinguin com a objectiu la millora o manteniment d’espais naturals, la intervenció per garantir la qualitat ambiental o fomentar un estil de vida respectuós amb el medi ambient. En el segon cas, les propostes han de preveure la millora dels edificis o elements que formen part del patrimoni arquitectònic històrico-cultural municipal o privat d’ús públic sobre el qual l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ostenti algun dret, i que estiguin catalogats en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.

El termini de presentació de les propostes s’obrirà el 3 d’abril i es perllongarà fins al 4 de juny. Les propostes es podran presentar de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o de manera telemàtica a través d’un formulari en aquest web municipal. Durant aquest termini, l’Ajuntament de Santa Perpètua ha anunciat que organitzarà trobades amb la ciutadania per tal de debatre i compartir les propostes que aporti el veïnat.

Un cop presentades les propostes, l’Ajuntament les estudiarà i valorarà la viabilitat tècnica i econòmica, d’acord als criteris establerts a les bases de la convocatòria que preveuen aspectes com que s’ajustin als àmbits establerts, que siguin de competència municipal, que donin resposta a un interès o necessitat col·lectiva, que siguin tècnicament realitzables, econòmicament viables i respectin el marc jurídic i legal, entre d’altres aspectes. Les propostes també seran quantificades econòmicament per un equip tècnic i no podran superar en cap cas els 200.000 euros, import destinat a aquest programa. Les propostes que superin aquesta fase seran votades pel veïnat, major de 16 anys, que hagi realitzat la inscripció prèvia mitjançant un formulari electrònic al web municipal o bé presencialment als centres cívics municipals.

Les bases per a la presentació de propostes d’aquest procés participatiu es poden consultar en aquest web municipal.