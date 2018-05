La Comissió Europea pren mesures contra la contaminació atmosfèrica

Tot i que la qualitat de l'aire a la Unió Europea ha millorat aquestes últimes dècades gràcies als esforços fets a tots els nivells la qualitat de vida òptima de molts ciutadans europeus continua estant en perill. Les mesures proposades per la Comissió es basen en la normativa sobre la qualitat de l'aire, els objectius nacionals de reducció d'emissions i la normativa sobre les emissions de les principals fonts de contaminació, des de la dels vehicles o vaixells a les del sector energètic o del sector industrial. Per reduir els contaminants atmosfèrics provinents del trànsit, la Comissió vol intensificar la seva col·laboració amb les administracions nacionals, regionals i locals al voltant d'una política comuna en matèria d'accés dels vehicles a les zones urbanes d'acord amb l'agenda urbana de la UE. A més, la Comissió ha dut a terme una profunda reforma per garantir que les emissions de contaminants atmosfèrics provinents dels vehicles es mesurin en condicions reals de conducció. La Comissió està prenent mesures per fer front a les greus i persistents superacions dels valors límit dels dos principals agents contaminants que tenen repercussions per a la salut: el diòxid de nitrogen, que generen sobretot el trànsit de vehicles i el sector industrial, i les partícules provinents principalment del sector industrial, les calefaccions domèstiques, el trànsit i l'agricultura.

En aquest sentit, la CEva dur aquest mateix dijous Alemanya, França, Hongria, Itàlia, Romania i el Regne Unit davant el Tribunal de Justícia de la UE. D'altra banda, també ha decidit enviar més cartes d'advertiment a Alemanya, Itàlia, Luxemburg i el Regne Unit per no haver respectat la normativa sobre l'homologació de vehicles a la Unió Europea. Aquestes mesures arriben arran de la cimera sobre la qualitat de l'aire del passat 30 de gener, un esforç per trobar solucions al greu problema de la contaminació atmosfèrica de 9 estats membres. Els sis estats en qüestió no han presentat mesures creïbles, eficaces ni oportunes per reduir la contaminació d'acord ni amb els límits pactats ni amb la legislació de la Unió, és per això que la CE ha decidit traslladar el cas a la justícia comunitària. Pel que fa a la República Txeca, Eslovàquia i Espanya, la Comissió considera que les mesures que s'hi estan aplicant o que s'hi han previst semblen ser capaces si s'apliquen correctament de fer front de manera adequada a les deficiències detectades. Per tant, la Comissió seguirà de molt a prop la seva aplicació i la seva eficàcia.

Simon Upton, director de Medi Ambient de l'OCDE, Siim Kiisler, ministre de Medi Ambient d'Estònia, i Karmenu Vella, comissari europeu de Medi Ambient, el passat juliol