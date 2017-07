La Diputació de Barcelona adquireix l’espai natural de Sant Miquel del Fai per convertir-lo en un espai públic i de referència patrimonial i natural

Sant Miquel del Fai ocupa un espai de 70,5 ha de gran rellevància pels seus valors històrics, culturals i naturals. A partir d’aquesta setmana el recinte queda tancat temporalment a les visites per adaptar-lo al Pla d’usos que s’està elaborant

La Diputació de Barcelona ha formalitzat l’adquisició de l’espai natural de Sant Miquel del Fai, una finca de propietat privada d’alt valor natural i patrimonial, de 70,5 ha, situada dins els termes municipals de Bigues i Riells i Sant Quirze Safaja. La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, acompanyada del vicepresident primer i responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Dionís Guiteras, i el diputat de Presidència i Serveis Generals, Jaume Ciurana, han exposat avui els objectius d’aquesta adquisició, que ha tingut un cost de 1,3 M€.

La presidenta Mercè Conesa, ha destacat que «avui podem culminar un procés que ve de lluny i que no acaba aquí, i en el que hi ha intervingut moltes persones, des de diputats i alcaldes que estan en actiu i altres que ja no ho són, i amb un record especial a l’anterior president de la Diputació, Salvador Esteve, amb qui es va iniciar aquest procés per adquirir la finca l’any 2011».

Conesa ha assenyalat també que «Sant Miquel del Fai ha estat present en l’ordre del dia de la Diputació però ho seguirà sent, perquè ara cal continuar amb la feina iniciada, amb l’objectiu de preservar aquest patrimoni cultural i natural tant important com és», i ha volgut mostrar l’agraïment a la fins ara propietat «que ha posat facilitats i ha estat possible entendres d forma cordial i respectuosa. Han tingut cura de l’espai de forma exemplar».

La presidenta ha remarcat també que «avui comencem una nova etapa que encaixa amb la missió de l’equip de govern al servei dels municipis, i complim el pla de mandat amb un projecte transversal que connecta el territori de manera equilibrada i sostenible, fomentant desenvolupament econòmic local i també el turisme de qualitat».

El diputat de Presidència, Jaume Ciurana ha remarcat que l’aportació de la Diputació de Barcelona a Sant Miquel del Fai és la voluntat de recuperar un espai patrimonial i natural molt important, per la seva vinculació històrica amb altres monestirs com Sant Cugat, l’Estany i Montserrat, i ara a través dels municipis i les comarques del seu entorn. «La voluntat de la Diputació, que des d’ahir és la propietària d’aquest espai, és assegurar la seva preservació i el seu accés públic per a les properes generacions».

Per la seva part, ell vicepresident primer, Dionís Guiteras, ha remarcat que «avui és un dia important pel territori, i hem d’agrair que s’hagi buscat una sortida a un espai emblemàtic com es aquest. «El fet que la Diputació de Barcelona hagi adquirit aquest espai obre possibilitats per ser un entorn natural que està molt a prop de l’àrea metropolitana per reconnectar espai natural amb l’espai urbà».

Guiteras també ha assenyalat que «els Cingles de Bertí són porta d’entrada al Moianès, un espai marcat per les alzines i les carboneres, les tòfones, bolets... tenim un discurs molt potent per lligar aquests dues visions del territori i saber aprofitar aquesta oportunitat que ara s’obre amb aquest espai de patrimoni i natura que és Sant Miquel del Fai».

Tancament temporal del recinte

Amb motiu de l’adquisició del conjunt de Sant Miquel del Fai, i amb la voluntat d’adaptar-lo, la Diputació de Barcelona es veu obligada a tancar temporalment el recinte a les visites a partir d’aquesta setmana. L’objectiu és poder tenir aquest espai obert als visitant a partir de l’estiu del 2018.

Aquest espai emblemàtic va ser adquirit l’any 1990 per l’empresa Espai Natural Sant Miquel del Fai SL, formada per un grup d’empresaris liderats per l’immobiliari Xavier Solano.

Durant aquesta etapa de gestió en mans privades, han visitat aquest espai prop de 1,4 milions de persones, de les quals 104.000 van ser escolars, i s’hi han dut a terme nombroses actuacions per a la conservació de l’espai. Entre aquestes destaquen intervencions clau per a la millora del patrimoni artístic, com ara la rehabilitació de les sales gòtiques de l’abadia o el condicionament de l’ermita romànica del S. XII i les seves representacions pictòriques.

Sant Miquel del Fai és un espai amb un gran ventall d’element naturals i històrics destacables que configuren el seu caràcter com a bé d’interès nacional. La Diputació de Barcelona vol contribuir a la seva conservació i posar en valor els coneixement del conjunt del seu patrimoni natural i cultural a través de la visita oberta i gratuïta.

La proposta d’actuació són dos grans àmbits temàtics que estan intrínsecament relacionats: natura i patrimoni, que configuren aquest paisatge singular i emblemàtic.

Espai d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000

Pel conjunt dels seus valors patrimonials i naturals, com a indret d’interès històric i arquitectònic, integrat dins l’Espai d'Interès Natural dels Cingles de Bertí, inclòs en la Xarxa Natura 2000, Sant Miquel del Fai és un indret de referència. El conjunt d’elements que configuren el seu paisatge, que es caracteritza per una tipografia de llargues i profundes cingleres, li proporcionen un atractiu notable i singular.

Gràcies a la seva nova titularitat pública, Sant Miquel del Fai vol ser un espai de referència en la visita i interpretació dels Cingles de Bertí i en la interrelació entre el patrimoni natural i cultural dins la singularitat del seu paisatge. A partir de l’elaboració d’un Pla d’usos de l’espai, es vol garantir la màxima qualitat de conservació dels seus valors patrimonials

Estratègies d’actuació

Posar en valor el patrimoni natural i cultural

L’espai té un alt valor històric i ha estat un referent de visita per a un públic familiar al llarg de molts anys. Ara, el que es vol aconseguir és actualitzar aquest referent per guanyar en qualitat i aprofundir en aquells aspectes de conservació més rellevants.

Ordenar l’espai per oferir-ne la millor percepció al visitant

Fomentar un accés sostenible des dels municipis propers, ordenant els accessos i l’aparcament per tal d’oferir una visita amable i de qualitat d’acord amb l’entorn.

Configurar un espai per a tot tipus de públics

El caràcter públic de Sant Miquel del Fai ha de portar a garantir que sigui un espai inclusiu per poder donar acollida a tot tipus de públic, fomentant una visita activa a través d’una oferta variada d’activitats.

Fomentar la qualitat educativa i divulgativa de l’espai

Dinamitzar activitats educatives d’acord amb l’estratègia mediambiental i de preservació patrimonial.

Exercir de centre distribuïdor de visitants cap als territoris veïns

Contribuir que l’espai sigui motor d’economia sostenible per al territori, tenint en compte les necessitats de promoció econòmica dels municipis de l’entorn.

