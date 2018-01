La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla director del verd urbà de Caldes de Montbui

D’acord amb el Pla director, Caldes de Montbui disposa de 16,6 ha d’espais verds urbans utilitzables per la ciutadania, amb un total de 3.195 arbres, dels quals 1.813 són d’arbrat viari. La major part dels espais verds, un 38%, es troben vinculats als equipaments del municipi, un altre 35% són parcs i un 11% són places. El 16% restant es troba distribuït en altres tipologies com jardins, elements de vialitat o elements vinculats a la xarxa hidrogràfica, entre d’altres.

Comparant aquestes dades amb estàndards disponibles, el Pla observa un potencial de millora del municipi tant en la quantitat de m² de verd urbà com en el nombre d’arbres per habitant. Per aquest motiu el Pla director fa diverses propostes organitzades en tres línies estratègiques. Així, per una banda, es proposa millorar l’organització del servei de gestió del verd urbà, amb reassignació de tasques i increment de la formació del personal.

Una segona línia proposa millorar la qualitat del verd urbà existent, amb un pla de reposicions progressiu pel que fa als arbres i augmentant la diversitat d’espècies, sobretot fomentant aquelles amb baixes necessitats de manteniment. Finalment, la tercera línia assenyala millorar l’extensió del verd urbà en general, connectant les zones menys dotades amb els espais verds propers amb nous carrers arbrats, proposant nous usos els espais pendents de desenvolupar i augmentant la dotació d’espais verds en el nucli urbà.

El document també incorpora un Pla d’inversions per els propers anys, periodificat segons prioritats, per a facilitar l’execució de les millores de forma gradual. Tot i haver-hi assignat cost, algunes de les actuacions podran ser assumides directament per la brigada municipal.