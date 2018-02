La Diputació de Barcelona lliura 112 bicicletes elèctriques a 74 municipis

L’acte, a càrrec del diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient, Valentí Junyent, s'ha celebrat a l’Edifici del Rellotge del Recinte de l’Escola Industrial de Barcelona.

Gràcies a aquest programa, iniciat l’any 2008 i que s’emmarca en la línia estratègica de mobilitat tova i en una política més general d’eficiència energètica, la Diputació de Barcelona ha cedit ja 563 bicicletes a un conjunt de 300 municipis de la demarcació.

La implantació d’aquest programa està comportant un important estalvi de més de 650 tones anuals de CO₂ a l’atmosfera, però també un important efecte exemplificador, ja que des de les administracions locals el ciutadans veuen en la implantació de la bicicleta com un element pacificador del trànsit així com un descens de la contaminació, tant acústica com atmosfèrica.