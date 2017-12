La Diputació de Barcelona treballa per implantar un servei regular de transport públic per accedir al Parc Natural del Montseny

Així, la prova pilot ha posat de relleu la satisfacció dels visitants a l’hora de fer ús del transport públic per accedir a la vall de Santa Fe, dissuadint-los d’utilitzar el vehicle privat amb la zona d’aparcament habilitada a Campins, a l’inici del parc o facilitant-los accedir-hi directament des de l’estació de Renfe de Sant Celoni. Precisament, una de les aspiracions dels responsables del parc natural és poder facilitar vies més sostenibles d’accés a diferents indrets i reduir l’ús del vehicle privat en un espai que és Reserva de la Biosfera.

En la presentació del balanç, el diputat Jesús Calderer ha assenyalat que els resultats de la prova constaten la satisfacció dels usuaris en la utilització del servei, fet pel qual la Diputació seguirà treballant per implementar un servei regular de transport amb tarifa integrada, per accedir al Parc. En aquest sentit, Calderer ha assenyalat que aquest servei no s’hauria de limitar a la vall de Santa Fe sinó que es podria establir per altres punts del parc amb una afluència important de visitants, així com també en altres espais naturals de la Xarxa de Parcs.

El diputat, a preguntes dels periodistes, ha apuntat la possibilitat que el nou servei podria començar a implementar-se la primavera vinent, tot i que caldrà treballar tant amb l’empresa com amb la Generalitat per concretar els horaris o la freqüència, així com també els dies que el transport públic pugui estar en servei.

Aquesta prova pilot, impulsada per la Diputació de Barcelona, ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments de Campins i Fogars de Montclús, de la Direcció General de Transports, Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit, així com de l’empresa de transports Sagalés i la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.

Resultats de la prova pilot

La directora de la Reserva de la Biosfera, Joana Barber, ha exposat les xifres d’utilització del servei durant durant la prova pilot realitzada els dies 21, 22, 28 i 29 d’octubre, 1, 4 i 5 de novembre, mostrant la seva satisfacció pels bons resultats obtinguts així com també per la satisfacció dels usuaris.

Joana Barber també ha assenyalat la necessitat de corregir alguns punts del servei que es va oferir, especialment pel tema dels horaris, que s’haurien d’iniciar més d’hora i donar temps a fer excursions més llargues dins el Parc. Barber també ha remarcat una dada que ha considerat rellevant com és el fet que un 35% dels usuaris han fet tot el recorregut en transport públic, es a dir, han arribat fins a Sant Celoni en tren i des d’allà han prosseguit fins a Santa Fe.

D’acord amb els resultats de la prova, el primer cap de setmana només es va poder posar en servei la línia entre l’estació de Renfe de Sant Celoni directament fins a Sant Fe, degut a les fortes pluges d’aquella setmana i que van deixar fora de servei la zona d’aparcament de Campins. A causa de les fortes pluges, l’afluència al parc va ser menor i sols van utilitzar el servei, facilitat per la Diputació de Barcelona, unes 80 persones.

El cap de setmana 28-29 d’octubre, la xifra va augmentar i es va situar en les 150, entre Estació de Renfe Sant Celoni- Campins i tornada, i en prop de 400, entre Campins i Santa Fe i tornada. Per tot Sants, va continuar van haver-hi 120, entre Estació de Renfe Sant Celoni- Campins i tornada, prop de 300 entre Campins i Santa Fe i tornada. Finalment, l´últim cap de setmana de prova pilot, van utilitzar el servei unes 200. En total, 1.186 persones han utilitzat aquest servei durant la prova pilot.

Cal destacar que entre un 30% i un 40% de les persones que van fer ús del transport públic van arribar amb tren. D’aquesta manera, es pot concloure que el fet que la Diputació de Barcelona hagi posat en marxa aquesta prova pilot no només ha reduït el nombre de vehicles privats sinó que ha promogut la utilització del transport públic i l’augment del viatges en tren fins a Sant Celoni.