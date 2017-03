La Diputació de Lleida rebrà ajuts dels fons FEDER per al projecte d’instal·lacions de biomassa ForestLocal4

Així ho han anunciat el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i la consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, en roda de premsa.

Els dos projectes que rebran els ajuts dels fons Feder pertanyen als Eixos 4 i 6 de la convocatòria 2014-2020, que són les línies destinades a projectes locals per a potenciar el desenvolupament dels territoris en temàtica de medi natural i patrimoni cultural, amb vinculació turística, i el desenvolupament de l’eficiència energètica.

Pel que fa als dos projectes, Reñé ha remarcat que s’invertirà al territori de Lleida prop de 7 milions d’euros, dels quals el 50% estaran subvencionats. En aquest sentit, el president ha felicitat els representants dels consells comarcals perquè “amb la seva actitud, esforç i iniciativa han fet possible que incorporem més de 3,4 milions de subvencions en obres col·lectives per millorar la gestió d’allò que és públic, així com dels serveis i de l’economia del nostre territori”.

La consellera Borràs ha explicat que a una demarcació com la de Lleida té molt sentit que la Diputació i els consells comarcals sumin esforços per crear projectes que puguin accedir als ajuts Feder, ja que “es requereix d’un cert múscul per tirar endavant iniciatives ambicioses com aquestes”.

Borràs ha afegit que el ForestLocal4 i el Ponent Actiu generen riquesa i llocs de feina per tirar endavant els projectes de vida al propi territori.

ForestLocal4

Ajut d’1.855.641 euros

Inversió de 3.711.282 euros

Projecte per articular un sistema d’economia circular que comenci amb la gestió forestal dels boscos de propietat municipal al Pirineu de Lleida, la mobilització de biomassa forestal i la seva transformació en estella per tal d’aplicar-la a les instal·lacions tèrmiques i calderes dels equipaments públics del territori.

Abast territorial: 66 municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Val d’Aran