A través d’aquest programa que impulsa l’Associació valenciana i que compta amb una llarga tradició en diversos països europeus, els municipis inscrits participaran en la concessió d’uns premis per part d’un jurat especialitzat que valorarà la potenciació dels espais verds, la seua gestió sostenible i l’educació ambiental de la ciutadania.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha destacat: “el que tractem d’impulsar des de la Diputació a través de la col·laboració amb el projecte Viles en Flor de la Comunitat Valenciana és el treball en conjunt, la feina ben feta i el respecte per les bones pràctiques mediambientals i paisatgístiques dins del municipi. Pensem que les persones socialment també es relacionen amb el paisatge, i el paisatge també forma part de la nostra identitat com a poble i com a ciutadans. Aquesta iniciativa aposta per posar açò en valor”.

El secretari general del projecte, Gustavo Marina, ha assenyalat que l’objectiu principal del programa Viles en Flor és “premiar a aquells municipis que estan fent una tasca de medi ambient, paisatgisme, jardineria, sostenibilitat i educació social al voltant del que és el medi ambient municipal”. A més, ha indicat Marina, aquests guardons també “serviran per reconèixer aquells municipis que fan una bona tasca en aquest sentit, per donar-los a conèixer i atraure més visitants, i també per potenciar el sector de vivers i jardineria de la Comunitat, especialment el que està al voltant dels pobles”.

Els municipis interessats en participar en aquest programa, obert a totes les localitats de la Comunitat Valenciana, han de presentar la seua sol·licitud a través de la web del projecte (www.comunitatvalenciana.villasenflor.com), i una vegada que la seua candidatura siga validada, passarà a formar part de les Viles en Flor que, de manera anual, entregarà les Flors d’Honor segons criteris objectius sobre la gestió i millora del patrimoni vegetal i paisatgístic, la sostenibilitat ambiental, les activitats socials de conscienciació, l’explotació del turisme i la comunicació.

Un programa amb una àmplia trajectòria

A Espanya, Catalunya va ser la primera en incloure al 2012 aquest programa en l’agenda dels seus municipis amb el nom Viles Florides i actualment suma més de 120 municipis.

A més, en l’entorn internacional existeixen antecedents que inspiren la iniciativa espanyola com el Villes et Villages Feluris de França, creat l’any 1959 i que ha servit de referent per a la resta de projectes posteriors, els Comuni Fioriti d’Itàlia, els Britain in Bloom de Regne Unit, el Tidy Towns d’Irlanda o les Communities in Bloom de Canadà, a l’altra banda de l’Atlàntic.