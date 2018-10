L'Ajuntament de Viladecavalls valorava realitzar aquest estudi amb recursos propis i va aprofitar el recurs tècnic de la Diputació de Barcelona per dur-lo a terme. Així, Viladecavalls esdevé el projecte pilot d'aquesta iniciativa a la província.

Una vegada elaborat l'estudi, aquest serà la referència tècnica, jurídica i econòmica per determinar el càlcul de la taxa per a utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, de les instal·lacions de transport d'energia, així com per identificar les afectacions de les instal·lacions construïdes en terrenys de titularitat municipal.

Si el resultat d'aquest projecte pilot determina que és viable aplicar una taxa a les companyies energètiques, s'iniciarà la creació d'una ordenança fiscal que la reguli. Això implicaria una millora del finançament municipal per emprendre nous projectes locals que millorin el benestar dels veïns i veïnes de Viladecavalls.