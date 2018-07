El llarg camí per preservar Torre Negra

Aquesta és la tercera modificació de PGM que l’Ajuntament ha impulsat a l’àmbit de Torre Negra (165 hectàrees). Anteriorment el TSJC havia anul·lat les dues primeres modificacions en considerar que aquest paratge no podia ser preservat pels seus valors naturals. Els tribunals, però, sí que van reconèixer la competència municipal per classificar Torre Negra com a sòl no urbanitzable ordinari, que és la fórmula que ha impulsat l’Ajuntament per preservar aquest espai a través d’aquesta tercera modificació urbanística.

Com a novetats d’aquesta tercera modificació, cal destacar que tres nuclis existents a l’àmbit es classifiquen com a sòl urbà: la petita urbanització residencial Torre Negra (que ja havia estat sòl urbà en el PGM del 1976), el Club Tennis Natació Sant Cugat i l'escola Avenç. Així mateix, el nou document contempla que els nuclis dispersos residencials de l'avinguda de Can Bellet i de l'avinguda de Can Calado siguin verds privats.

L’alcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, ha valorat molt positivament la decisió de la Generalitat d’avalar el procés urbanístic impulsat per l’Ajuntament amb l’objectiu de protegir Torre Negra. “És una molt bona notícia per a Sant Cugat”, ha dit l’alcaldessa, “i també per a l’entorn natural de Collserola”.

“La protecció de Torre Negra”, ha subratllat Fortuny, “referma el nostre model de ciutat basat en la protecció de Collserola i en redirigir el creixement urbanístic cap al nord-oest, on es concentren les principals infraestructures viàries. Aquest model, per tant, aposta clarament per potenciar la qualitat ambiental, impulsar una mobilitat més sostenible i millorar la qualitat de l’aire”.

Així mateix, l’alcaldessa també ha destacat el “gran consens” que genera la preservació de Torre Negra entre la ciutadania i el “gran valor social i de benestar” que representa aquest entorn que dóna entrada al Parc Natural de Collserola.