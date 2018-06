Per assolir aquest objectiu, els òrgans de contractació especificaran la prohibició durant l’execució dels contractes en els plecs de contractació de serveis de màquines de venda, càterings i restauració, i definiran, sempre que sigui possible, sistemes de distribució alternatius, com l’ús de gerres, sortidors o sistemes de dipòsit, devolució i retorn, o l’ús de productes de materials alternatius. Els contractes actualment vigents es podran modificar quan les previsions contractuals o legals ho permetin i es tramitaran les corresponents modificacions. A més, els departaments i ens de la Generalitat de Catalunya hauran de posar a disposició de les persones treballadores fonts d’aigua potable als centres de treball.

El conseller Calvet durant la seva intervenció en la cerimònia de lliurament del Premi Medi Ambient

L’anunci l’ha fet el conseller el Dia Mundial del Medi Ambient, instituït per les Nacions Unides l’any 1972 per donar a conèixer les necessitats de preservar i millorar el planeta. Enguany, el lema de la diada és "Un planeta Sense Contaminació per plàstics”, instant els governs, la indústria, les comunitats i les persones a unir-se per reduir urgentment la producció i l'ús excessiu de plàstics d'un sol ús que contaminen els nostres oceans, danyen la vida marina i amenacen la salut humana. Es calcula que al fons de la Mediterrània hi ha uns 250.000 milions de petites peces de plàstic i 500 tones addicionals de residus de plàstic flotant per la superfície.