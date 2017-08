La llagosta més gran d'Europa es deixa veure al Parc Natural del Cap de Creus

Els nostres rius i rieres estan plens de vida. La tortuga de rierol, granotes, gripaus, macroinvertebrats, les nàiades i el cranc autòcton en són alguns exemples. Malauradament, els espais fluvials i els seus entorns estan patint processos de degradació degut a la contaminació, la sobreexplotació, l’alliberament d’espècies exòtiques, també per la sobrefreqüentació, el què està provocant la davallada de les poblacions d’aquestes espècies vinculades a l’aigua i en ocasions, la seva desaparició. Iniciatives com CAMADOCA, el centre de fauna salvatge i educació ambiental, ajuden a conservar els espais fluvials de gran valor ecològic i a preservar la seva biodiversitat, tant de fauna com de flora autòctona.