Dedicar l'Ecofòrum'18 a la nova governança de l'aigua, respon a la voluntat de l'Ajuntament de Terrassa d'informar i conscienciar a la ciutadania de tot allò que comporta la remunicipalització del servei d'abastament d'aigua. Oferir el màxim possible d'informació, sensibilització, participació i col·laboració és un dels principals objectius.

La jornada inaugural, prevista pel 10 d'octubre a les 18.30 h, anirà a càrrec de l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, i la presentació institucional correspondrà al director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Jordi Agustí. A continuació, serà Abel La Calle, professor de dret internacional públic de la Universitat d'Almeria, qui farà la conferència inaugural, titulada "L'aigua el signe dels temps", una reflexió sobre els conflictes relacionats amb la gestió pública i privada en el decurs dels anys.

L'endemà, 11 d'octubre, serà el torn de Juan Martínez, professor de la UPC i membre de la Taula de l'Aigua de Terrassa, que parlarà sobre la "Nova cultura de l'aigua, per a què?", i farà referència a la seva governança, els criteris de sostenibilitat i transparència, el cicle de l'aigua o el canvi climàtic. Més tard, Narcís Prat, catedràtic d'Ecologia de la UB, presentarà la ponència sobre "La conca, un espai compartit", en la que farà al·lusió als problemes de subministrament, la contaminació o els conflictes que general. A continuació, Irene Corbella, cap de Salut Ambiental de la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut del Departament de Salut, parlarà sobre "L'aigua i les seves garanties sanitàries". Abans de la pausa del migdia, el director de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, Marc Cadevall, centrarà la seva intervenció sobre "La remunicipalització de l'aigua a Terrassa, com ho hem fet?". Seguidament, intervindrà Eloi Badia, president de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP), que presentarà l'entitat i els seus objectius. Tancaran les jornades Valentí Junyent, president- delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, i Marc Armengol, tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa.

Antecedents de l'Ecofòrum

El Pla d'Acció Ambiental, que s'inclou dins el marc de l'Agenda 21 Terrassa, planteja en una de les seves accions la necessitat de promoure el debat i la reflexió, amb la màxima participació ciutadana, sobre els diferents temes ambientals, com poden ser l'aigua, els residus, el soroll, la contaminació, l'educació ambiental, l'energia i l'estalvi energètic. Per aquest motiu, l'any 2003 es va activar l'Ecofòrum, que va néixer amb la voluntat de ser un espai comú de debat i reflexió, d'informació i d'intercanvi de coneixements i experiències.

Des de l'any 2003 s'han organitzat, amb la d'enguany, un total d'onze edicions, en les que s'han tractat temes diversos com l'edificació sostenible (2003), la gestió sostenible dels residus (2004), la gestió sostenible de l'aigua (2005), la ciutat i el seu entorn (2006), la contaminació atmosfèrica (2007), la gestió sostenible del soroll (2008), les ciutats i el canvi climàtic (2010), el projecte de l'Anella Verda de Terrassa (2012), el malbaratament alimentari (2014) i la contaminació de l'aire i la salut (2016).

En total, al llarg dels darrers 10 anys, hi han participat 120 ponents experts i 2.134 assistents. Podeu trobar més informació i el programa de les jornades al web municipal https://www.terrassa.cat/es/actualitat-medi-ambient