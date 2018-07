Els clients que s’acaben tot el que agafen al bufet del Restaurant Arç (Prullans) són recompensats amb unes monedes internes que poden donar a tres ONG. Aquest sistema intern per fomentar la consciència contra el malbaratament alimentari entre els seus clients ha estat l’iniciativa guanyadora del 1r Premi Remenja’mmm, el primer concurs nacional convocat per premiar i donar visibilitat als restaurants que hagin dut a terme les millors accions per reduir el malbaratament alimentari.