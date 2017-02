La recollida selectiva es dispara per sobre del 80% a Argentona

Argentona va aconseguir el passat mes de gener el seu millor resultat en el percentatge de recollida selectiva de residus, assolint el 82%, una xifra que de confirmar-se i mantenir-se al llarg de l’any el situarien com un dels municipis de Catalunya major de 10.000 habitants que més recicla.

Aquesta millora respon al procés d’ampliació del model de recollida de la brossa domèstica porta a porta a tot el municipi, que va iniciar-se a l’octubre de l’any passat al barri del Cros i que s’ha completat en aquest 2017 amb les urbanitzacions de Les Ginesteres, Can Raimí, Can Cabot i Can Ribosa, zones en què hi resideixen prop d’un 25% de la població. En aquests moments, el 98% dels veïns i veïnes d’Argentona compten amb el sistema de recollida porta a porta.

En paral.lel, a finals de desembre també es va traslladar l’àrea d’emergència de residus del carrer Bellavista a la deixalleria municipal, un canvi que ha afavorit un major control en la recollida i gestió dels residus, així com un augment dels residus especials. També a les darreres setmanes ha experimentat un gran increment el número de sol.licituds de la targeta d’ús de la deixalleria municipal.

DADES

El darrer trimestre de 2016, coincidint amb l’entrada del barri del Cros al sistema porta a porta, ja es va fer evident un augment de la recollida selectiva de quatre punts en relació al mateix període del 2015. I si es compara el mes de gener de 2017 amb el de 2016, la diferència s’ha disparat en gairebé 18 punts, del 62,5% al 82%.

Els canvis més significatius en la comparativa entre el gener d’aquest any i el de 2016 s’han produït en la reducció de gairebé el 55% en la fracció de rebuig i l’increment d’un 13% en la recollida d’envasos, a més de l’augment d’un 15,7% de voluminosos i del 50% pel que fa a les deixalles. Per altra banda, s’ha registrat una lleugera disminució, del 2,7%, en la recollida d’orgànica. La suma de les diverses fraccions de residus deixen, en el global, una reducció del 6% del total de residus recollits.