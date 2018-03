La recollida selectiva es multiplica per tres a Sarrià amb el porta a porta

En només dues setmanes des de la implementació del porta a porta al barri vell de Sarrià de Barcelona, la recollida selectiva de residus s'ha triplicat i, en el cas dels residus orgànics, s'ha multiplicat per 10. L'Ajuntament veu el barri com un banc de proves per estendre el sistema a altres indrets de Barcelona. Els veïns en fan una lectura positiva.

L'aspecte més problemàtic és la recollida de la brossa orgànica. La normativa obliga a deixar la bossa al carrer a dins d'un cubell per evitar que quedin residus orgànics a la via pública, però molts veïns encara no s'hi han acostumat. De fet, en aquestes dues setmanes s'han trobat entre 300 i 400 bosses que s'han baixat sense cubell.

La recollida d'orgànica s'ha multiplicat per 10 i ha passat de 700 kg a la setmana a 7.000.

Eva Ceano, de l'Associació de Veïns de Sarrià, afirma que als carrers del barri Vell "no hi caben els contenidors, els veïns no els volen davant de casa seva" però és important reciclar i, per tant, "el projecte ha de funcionar". És per això, indica, que l'associació recull les queixes veïnals i les trasllada a l'Ajuntament.

Des del consistori destaquen que s'ha reduït el nombre de bosses al carrer en un 54 %. La raó és que, abans de la implementació de la recollida selectiva, els veïns podien deixar les bosses a peu de carrer a qualsevol hora i els serveis de neteja passaven tres cops al dia a recollir-les. Ara, en canvi, la recollida es concentra en només dues hores.

L'Ajuntament veu Sarrià com un banc de proves per estendre la recollida a altres zones de la ciutat amb característiques similars a Sarrià Vell, on hi ha 3.300 llars. El comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, ha avançat que s'incorporaran millores per facilitar la recollida de brossa de les persones que tenen dificultats de mobilitat, i pel que fa als adhesius que s'enganxen a les bosses, seran més clars per indicar als veïns per què els serveis de neteja no se les han emportat.