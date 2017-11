La restricció de vehicles en dies d'alta contaminació reduirà un 18% les emissions

Avís per modificar pautes de mobilitat

Quan els models de qualitat de l’aire amb què treballa la Generalitat indiquin que, en el marge de dos dies, es pot produir un episodi per alta contaminació per NO2, es realitzarà un avís de previsió. S’avisarà les diferents administracions, els operadors de transport públic i els ciutadans perquè puguin adaptar-se amb prou antelació a la possible situació. 24 hores després, la Generalitat avaluarà de nou la situació. Determinarà si perduren les condicions perquè es produeixi l’episodi i ho comunicarà. En cas afirmatiu, tot quedarà preparat perquè l’endemà s’apliquin les restriccions al trànsit establertes. Al tercer dia, s’activarà la situació d’episodi per alta contaminació de NO2. Entraran en vigor les restriccions al trànsit a les zones determinades i s’activarà el pla de reforç del transport públic.

Restriccions de trànsit

El protocol comportarà limitacions temporals de trànsit en algunes àrees. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs aplicaran restriccions a la zona de baixes emissions (ZBE) de l'àmbit de les Rondes de Barcelona. Es tracta d’una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes.

En aquest àmbit només hi podran circular:

Els turismes que disposin del distintiu ambiental de la DGT, el duguin o no adherit al parabrisa. És a dir, els considerats més nets, com els elèctrics, híbrids, o de gas natural, a més dels de gasolina matriculats a partir de l’1/01/2001 i dièsel posteriors a l’1/01/2006.

Les furgonetes fabricades a partir de la normativa europea sobre emissions de vehicles Euro 1. És a dir, les matriculades a partir de l’1 d’octubre de 1994.

Les motos, ciclomotors, camions, autocars i autobusos.

Els serveis d'emergències, com la policia, els bombers o les ambulàncies; els essencials, com els mèdics i funeraris; i els vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Les restriccions estaran actives entre les 7 i les 20 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, fins que es doni per finalitzat l’episodi de contaminació. A la resta de l’Àmbit-40, els municipis poden establir altres mesures particulars amb el mateix objectiu de millora de la qualitat de l’aire. La Generalitat restringirà el trànsit a l’Àmbit-40 als turismes matriculats abans de l’1 de gener de 1997 (Euro 1 i anteriors) i a les furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994 (anteriors a Euro 1) a les carreteres on té competència el Servei Català de Trànsit (SCT) tan bon punt la DGT canviï el reglament de circulació. Reduir el 18% d’emissions urbanes Les restriccions es duran a terme per reduir les emissions produïdes pel trànsit en els dies que es produeix menys dispersió dels contaminants atmosfèrics. El Departament de Territori i Sostenibilitat calcula que les limitacions a la ZBE de Barcelona reduiran al voltant del 18% les emissions urbanes tant de NO2 com de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Aquesta xifra representa l’11% de les emissions associades al trànsit de tota la conurbació de Barcelona. En diferents escenaris temporals, les limitacions passaran a ser estructurals. L’objectiu del Departament de Territori i Sostenibilitat és reduir el 10% de les emissions associades al trànsit de l’Àmbit-40 en els propers 5 anys i el 30% de les emissions globals en el termini de 15 anys per assolir els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Els contaminants de l’aire poden provocar efectes adversos sobre la salut humana quan les concentracions superen determinats nivells i segons la durada de l'exposició a aquests compostos. La sensibilitat a la contaminació atmosfèrica pot variar segons la persona, però hi ha uns grups més vulnerables: les persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. L’Agència de Salut Pública de Catalunya recomana unes mesures de caràcter general per reduir els riscos per a la salut de la contaminació de l’aire i unes d’específiques en cas de superació d’uns llindars establerts. Reforç del transport públic En les situacions d’episodi d’alta contaminació per NO 2 , es reforçarà el transport públic per oferir la màxima capacitat operativa. A la primera corona s’incrementarà la capacitat tant al metro com als busos urbans i metropolitans i al tramvia. Als corredors radials cap a l’àrea de Barcelona s’augmentarà la capacitat dels serveis troncals en hora punta i s’ampliarà l’oferta en hora vall, es garantirà la circulació fluïda en els carrils bus i bus-vao i es gestionarà la distribució de passatgers a l’interior dels trens amb personal d’informació i orientació. Als municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona amb forta mobilitat cap a Barcelona, les mesures aniran encaminades al reforç de les línies d’aportació cap a les estacions, donar la màxima prioritat als autobusos, evitar l’inici d’obres o poda d’arbrat i gestionar l’aparcament a prop de les estacions ferroviàries. El detall dels reforços són els següents: