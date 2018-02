La segona edició del #wasteinprogress s’internacionalitza amb públic procedent de Bèlgica, Portugal, Regne Unit i Bolívia

Alguns dels casos exposats en el #wasteinprogress són poblacions que acostumen a rebre molt turisme al llarg de l’any, com Taipei (Taiwan) que amb 2,5 milions d’habitants acull anualment 7,5 milions de visitants. Aquesta ciutat, que és un centre econòmic i polític important a l’illa, ha implementat polítiques de recollida de residus que li han permès arribar al 67% de recollida selectiva. També l’illa de Krk (Croàcia) multiplica la seva població per 7 durant l’estiu, passant de 20.000 a 135.000 habitants, i actualment està desenvolupant un procés de recollida selectiva que permetrà en uns anys arribar a un 75%. A la costa mallorquina es troba el municipi de Sant Llorenç Des Cardassar, que té una oferta de més de 25.000 places hoteleres i ha implementat un sistema de bonificacions de la taxa d’escombraries que permet una recollida del 56%.

Un dels grans atractius d’aquesta nova edició és la presentació de casos d’èxit de grans esdeveniments com el Giro d’Itàlia o l’Oktoberfest, que cada any reben milions de visitants. En el cas de la competició ciclista, des del 2015 promouen la correcta separació de residus i actualment arriben a un 89% de recollida selectiva. Una altra de les ponències destacades serà la que impartirà el gerent de l’àrea d’integració ambiental de Disneyland, que explicarà com aconsegueixen resultats superiors al 90% de recollida selectiva en algunes de les àrees temàtiques dels seus parcs.

A banda de les presentacions de casos d’èxit, la novetat d’aquest any són els workshops. Aquesta nova eina permetrà obrir un espai de debat i treball per exposar i resoldre problemes concrets que afecten el nostre territori. Per tal de garantir que les conclusions siguin d’aplicació viable, els workshops seran dinamitzats per experts en processos creatius. A més, també comptaran amb la presència de tècnics en gestió de residus i amb professionals de diversos sectors turístics. Entre els temes que es portaran a debat es troben:

La gestió de residus en esdeveniments

Els models de recollida en segones residències, on participarà la Directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’Agència de Residus de Catalunya, Pilar Chiva

La recollida selectiva en el sector hoteler, amb la col·laboració de la Directora de la Masia del Celler de Can Roca, Héloïse Vilaseca i Gemma Arroyo d’Ecoembes

La gestió de residus en espais de costa, amb la intervenció del responsable de Medi Ambient i Qualitat del Camping les Medes, Joan Francesc Recio, el cap de servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Marc Marí Romero i la cap del Departament de Foment de la Recollida Selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya, Teresa Guerrero

La gestió de residus en complexos turístics i parcs d’atraccions, on participarà el gerent de Reciclatge i Recollides de Fora de la Llar, Alberto Caldeiro

La gestió de residus en activitats d’hivern, amb la participació de la cap d’estratègia i comunicació del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, Natàlia Rovira, el responsable del Centre Andorra Sostenible del Govern d’Andorra, Francisco Javier Gómez, el responsable de màrqueting de l’empresa italiana Novamont, Stefano Mambretti, i la consultora a Espanya de Novamont Rosa Puig

Juntament amb l’espai Turisme for progress i els workshops, el Fòrum també tindrà un apartat anomenat Fòrum Innovació on es presentaran 12 projectes creatius pel que fa a la recollida, gestió i tractament de residus. Els projectes han estat prèviament seleccionats i els responsables comptaran amb 15 minuts per explicar en què consisteixen. Els projectes escollits són:

Sostenibilitat en curses d'esquí de muntanya: el cas de la Font Blanca, presentat pel Govern d’Andorra

Projecte càmpings i turisme rural, presentat pel Consell Comarcal del Baix Empordà

Recollida porta a porta a la comarca del Pallars Sobirà, presentat pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Projecte Libera: natura sense brossa, presentat per Ecoembes

Zero Waste i el Turisme: reptes per a una relació necessària, presentat per Zero Waste

La recollida selectiva mòbil al centre històric de la ciutat de Palma, presentat per EMAYA

Grans Esdeveniments cap al Residu Zero, presentat per Lavola

Càpsules Novell, materials compostables per un consum responsable, presentat per Cafès Novell

Recollida selectiva fora de la llar. Casos d'èxit en grans esdeveniments culturals i recintes esportius, presentat per Ecoembes

L'impuls de l'economia social i circular. Gestió sostenible dels residus turístics i creació de llocs de feina per a persones amb risc d'exclusió, presentat per la Direcció General de Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears

Sistemes de recollida intensiva amb detecció RFID dels utensilis de recollida en municipis turístics i municipis amb població estacional, presentat per Marco Ricci

Gestió de residus en estacions d’esquí: l’experiència a Boí-Taüll Resort (Alta Ribagorça), a càrrec de Lluís Florit del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

El #wastinprogress també dedica un espai a les empreses. Amb el nom d’Espai Empresa, les companyies del sector tenen un apartat on presentar ofertes especialitzades per assolir reptes de futur en el terreny de la gestió de residus i on reunir-se amb clients potencials.

La segona edició de #wasteinprogress està dedicada a la gestió de residus en regions turístiques i en grans esdeveniments, i s’hi podran trobar projectes i models que exemplifiquen com aconseguir el 60% de recollida selectiva en aquests contextos. Enguany el conductor del Fòrum serà José Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, i actualment Vicerector de Comunicació i Relacions Exteriors. En la primera edició, el Fòrum va girar al voltant de com assolir el 60% de recollida selectiva en municipis de més de 50.000 habitants i hi van assistir unes 1.200 persones.