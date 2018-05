La Setmana de la Natura arrenca amb més de 350 activitats a Catalunya

La Setmana de la Natura és un moment de l’any per prendre consciència de la necessitat de conservar el medi ambient i el patrimoni natural. Del 26 de maig al 5 de juny prendran protagonisme l'acció de les persones i de les entitats ambientals en la conservació, protecció i restauració del medi ambient.

Durant 11 dies, s’organitzaran més de 350 activitats gratuïtes arreu de Catalunya per la conservació de la natura, per a joves i per a grans, al mar, a la muntanya i a la ciutat. Aquest anys la Setmana de la Natura ha estat apadrinada per personatges rellevants, com Albert Bosch, l'Ada Parellada o els Amics de les Arts.

Així doncs a tot Catalunya s’organitzen caminades, sortides guiades, tallers, xerrades, activitats de voluntariat etc. A la web de la Setmana podeu veure tota la informació.