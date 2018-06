Catalunya celebrarà, entre els dies 4 i 8 de juny, la Setmana de l’Energia, amb l’objectiu d’acostar als ciutadans el nou model energètic cap al qual avança Catalunya, i que els situarà en el centre d’un sistema basat en les energies renovables, en la generació local d’energia mitjançant sistemes d’autoconsum solar fotovoltaic amb bateries i en les comunitats que comparteixin aquesta energia. La Setmana de l’Energia, que coincidirà amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible –que té com a lema "Clean ENERGY for all Europeans"- tindrà l’eslògan “Tu tens l’energia, tu tens el poder!”, i sota aquest paraigües se celebraran 274 activitats a més de 125 municipis de tota Catalunya, que s’allargaran fins al proper 30 de juliol.

Un any més el món local s'ha abocat a celebrar la Setmana de l'Energia arreu. Podeu consultar el llistat d'ens adherits a l'enllaç.

L’arribada i millora de les tecnologies (com els vehicles elèctrics), la reducció del cost dels panells solars fotovoltaics i de les bateries d’emmagatzematge elèctric o l’aplicació de noves tecnologies de la informació al sector energètic estan transformant el món de l’energia i el paper que hi tenen els ciutadans. L’actual rol passiu que té el consumidor en l’actual model energètic donarà lloc a un paper actiu, en què l’usuari no només consumirà energia, sinó que podrà generar-ne, decidir i compartir-la.

En aquesta línia, enguany l’Institut Català d’Energia (ICAEN) oferirà el taller “Gestiona la teva energia”, que mostrarà als usuaris les possibilitats que se li obren en aquest nou entorn: generar energia a casa mitjançant plaques solars fotovoltaiques, o emmagatzemar-la en bateries i compartir-la en comunitats, entre d’altres. En l’àmbit professional, s’organitzarà un col·loqui per abordar les possibilitats de la tecnologia blockchain, necessària per desenvolupar aquest model energètic descentralitzat i que permetrà identificar i emprendre nous models de negoci.

Per aprofundir en els pilars del model energètic del futur, s’instal·laran a diferents municipis exposicions divulgatives sobre àmbits com el vehicle elèctric i la infraestructura de recàrrega, les oportunitats i nous models de negoci lligats a l'autoconsum fotovoltaic compartit o la rehabilitació i la certificació energètica d'edificis. A més, també s’organitzaran tallers sobre la gestió de l’energia, de manera que els participants disposin de tota la informació per escollir la tarifa elèctrica que més s’adequa a les seves necessitats i per aprendre a interpretar la factura elèctrica. També s’explicaran les noves oportunitats que tindran els ciutadans per a produir i gestionar la seva energia i compartir-la.Durant la Setmana de l’Energia, les entitats organitzadores posen a disposició dels Ajuntaments recursos educatius, tallers, jocs i materials per treballar els hàbits de consum energètic i fomentar l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables des de la llar, al vehicle elèctric i en tots els àmbits on hi hagi despesa energètica. Aquestes activitats estan programades de l’1 de maig al 30 de juliol.

La Diputació de Barcelona organitzarà més de 100 accions com a suport als ens locals. Accions lúdiques per al més petits per entrar en contacte amb conceptes com les energies renovables, l'eficiència i l'estalvi - amb activitats com Saltem o Juguem amb Energia o el Joc Actiwatt -, coneixement directe sobre com produir energia - Pedalem amb Energia i Coneix l'Energia solar fotovoltaica - o exposicions. Podeu consultar-les a l'Agenda amb el logotip de la Setmana de l'Energia. També podeu seguir totes les activitats a través del fil de twitter #SetmanaEnergia .

Al mateix temps, les resta d'entitats organitzadores de la Setmana de l’Energia també proposaran activitats en diferents formats per introduir els joves i els més petits en el món del consum responsable de l’energia.

Per al públic professional també se celebraran jornades tècniques centrades en temàtiques com el vehicle elèctric o l’eficiència energètica en equipaments esportius.

Totes les activitats de la Setmana de l’energia es poden seguir a la pàgina web de l’ICAEN.

La Setmana de l'Energia està organitzada per la Generalitat de Catalunya (a través de l’Institut Català d’Energia), la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA).