La Universitat de València se situa en la 28a posició mundial en el rànquing 'GreenMetric' sobre sostenibilitat en la gestió acadèmica

La Universitat de València es manté com la primera de les universitats espanyoles en l’indicador d’educació referit a sostenibilitat i medi ambient, segons la setena edició del ‘GreenMetric Ranking of World Universities’ de la Universitat d’Indonèsia. La institució acadèmica ocupa, a més, la vint-i-vuitena posició en la classificació mundial, en un rànquing on participen 516 centres d’ensenyament superior de 74 països.