L'exploració de noves tecnologies elèctriques que permetin la concepció de cadenes de tracció més robustes, més eficients, amb majors potències desenvolupades i menors costos de producció està present en la majoria d'agendes estratègiques dels principals productors automobilístics del món.

En aquest sentit, en el marc del projecte de recerca i desenvolupament EV Propulsion System, liderat pel Centre Tècnic de SEAT, juntament amb el centre MCIA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'empresa Mavilor, s’ha desenvolupat una cadena de tracció que funciona amb motors elèctrics que es mouen gràcies a la combinació de forces magnètiques (anomenades de reluctància assistida) que generen imants permanents, reduint la quantitat total d’aquest últims.

Aquesta cadena de tracció de més de 50 kW té capacitat per arribar fins a un 97% d'eficiència, la qual cosa ofereix un motor elèctric més econòmic, ja que disminueixen els costos en reduir l'ús dels anomenats imants de terres rares (un tipus d’imant molt potent fabricat amb aliatge de varis elements químics). A més, permet assolir nivells de densitat de potència i robustesa compatibles amb el mercat actual, la qual cosa ofereix una major eficiència i competitivitat.

Aquesta iniciativa tecnològica ha estat possible gràcies a la col·laboració entre les dues empreses i la Universitat de més de tres anys d'activitat centrada a investigar tecnologies en aquest àmbit. El projecte inclou el disseny electromagnètic i mecànic de múltiples variants de motor elèctric a partir de mòduls de simulació d'elements finits, així com la fabricació de prototips industrials amb materials d'alt rendiment. Igualment, s’han definit esquemes de control optimitzats per a l'estimació de velocitat i la seva implementació, i s’han utilitzat inversors de potència d'altes prestacions.

En el projecte han treballat més d'una dotzena de professionals entre investigadors i enginyers, i els resultats del projecte han obert noves línies de col·laboració pel que fa als esquemes de control, dissenys mecànics i procediments de fabricació de motors elèctrics.

El centre MCIA, amb seu al Campus de Terrassa, treballa en les àrees de tracció elèctrica, eficiència energètica, sistemes d'alt voltatge, electrònica industrial, manteniment industrial y mecatrònica. Forma part de la Xarxa d'Innovació i Tecnologia (TECNIO) de la Generalitat de Catalunya i del Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT) de la UPC.