La vespa asiàtica arriba a la ciutat de Barcelona

Tot i l'evidència científica sobre el dany que provoquen, el Congrés ha blindat per llei la presència de les espècies invasores favorites dels pescadors i caçadors en els rius i muntanyes per poder convertir-los en trofeus cinegètics. El ple ha aprovat les esmenes finals de la modificació de la llei de Biodiversitat promoguda pel Partit Popular, i recolzada per PNB, PdCat i Ciutadans per burlar la sentència del Tribunal Suprem de 2016 que impedia l'aprofitament cinegètic esportiu de varietats catalogades com exòtiques invasores.