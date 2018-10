La Setmana Bio, que enguany arriba a la sisena edició, presenta un programa d’activitats amb xerrades divulgatives i tècniques, tastos de productes, activitats infantils, visites guiades a explotacions, menús especials en restaurants i altres propostes adreçades a fer conèixer de primera mà a totes les persones interessades què és la producció i el producte ecològics i quines són les seves particularitats i beneficis.

Enguany, la festa dels productes ecològics ajuntarà esforços amb la Setmana Bio a l’escola, que es va celebrar per primer cop l’any passat, i inclourà també el lliurament del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica, per ajuntar forces i augmentar-ne la repercussió.

La Setmana Bio, coorganitzada pel Departament d’Agricultura i l’Associació Vida Sana ha estat presentada per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, qui ha destacat “la importància de millorar la connexió local entre producció, transformació i consum, apostem per una Setmana Bio centrada en promoure la proximitat dins del sector ecològic. Així aconseguirem valoritzar la nostra pagesia, beneficiar-nos d’aquestes produccions en el territori i que el consumidor apreciï el producte ecològic català i l’obtingui en un mercat de proximitat.”

Un aparador de la producció eco que es fa a casa nostra

El programa de la Setmana Bio es nodreix d’activitats proposades i realitzades pels actors interessats mateixos, fonamentalment operadors ecològics, però també d’altres promotors, com ara entitats i organitzacions, administracions locals, biblioteques, restaurants, etc.

A més, els centres educatius també han proposat activitats perquè s’incloguin a la Setmana Bio a l’escola. Durant aquesta setmana, també es lliurarà el Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica, adreçat a reconèixer i incentivar projectes i línies de treball de centres eductius relacionades amb l’agricultura i l’alimentació ecològiques.

Així, Teresa Jordà, s’ha referit a la Setmana Bio a l’escola com una oportunitat “per millorar el coneixement respecte l’alimentació ecològica. En aquest sentit, l’escola hi juga un rol molt important. Amb aquesta incitava volem arribar a les aules i de forma indirecta, a les famílies”.

Tastos, xerrades, promocions comercials i altres actuacions completen un programa en què es poden trobar formes variades de coneixement del producte ecològic i dels seus artífexs, i també gaudir-ne. Trobareu informació de totes les activitats que es duran a terme al web de la Setmana Bio.

La Setmana Bio compta a més amb la implicació dels departaments d’Ensenyament i de Territori i Sostenibilitat, i també de la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC).

La producció Bio a Catalunya des de diferents angles

A l’acte de presentació, hi ha participat Dolores Raigón, que a més de catedràtica i investigadora de la Universitat Politècnica de València especialitzada en aliments ecològics també és la presidenta de la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica. Raigón ha parlat sobre la qualitat dels aliments ecològics i el paper d’aquest sistema de producció en la nostra societat.

Posteriorment, s’ha dut a terme una taula rodona, moderada per la periodista especialitzada en temes de nutrició Núria Coll, que ha comptat amb un productor de vinya i vi ecològic, el director comercial d’una empresa distribuïdora de productes eco, una professora de l’institut guanyador del premi Escola, Alimentació i Agricultura Ecològica de 2017, i la Dolores Raigón mateixa.

Les experiències d’aquestes quatre persones en els àmbits de la producció, comercialització, educació i divulgació de la producció ecològica, i també l’àmbit de la gastronomia, representat per la Núria Coll mateixa, han servit per reflectir les cinc famílies d’activitats que conformen el programa de la Setmana Bio: visites a operadors ecològics, activitats comercials, activitats de divulgació, restauració i gastronomia, i la Setmana Bio a l’Escola. Totes són propostes que volen connectar la producció amb el consumidor i promoure la proximitat dins el factor ecològic.

La Setmana Bio es va crear l’any 2012 per dotar el sector ecològic d’una eina de promoció i amb l’objectiu de poder informar sobre les bondats i les virtuts d’aquest sistema de producció i promoure el consum dels productes ecològics; en la creació inicial, va participar-hi el sector mateix, reunit en una taula d’entitats promotores, amb la qual es va acordar quin en seria el millor format i moment de celebració. El Departament s’encarrega de la gestió i l’organització de l’esdeveniment, que a partir d’enguany compta també amb la participació de l’Associació Vida Sana, que s’incorpora a l’organització. Les actuacions que conformen el programa són proposades per tots aquells agents relacionats amb el sector ecològic que hi volen participar com a promotors.