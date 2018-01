L'Agència Catalana de l'Aigua destina 1,6 milions d'euros per actuacions de custòdia fluvial

El consell d’administració de l’ Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha acordat l’aprovació d’una línia d’ajuts d’1,6 milions d’euros per actuacions de custòdia fluvial, que es concretaran en diverses convocatòries que es publicaran entre 2018 i 2020.

Aquestes ajudes pretenen incentivar la cooperació i la coordinació entre agents del territori, entitats i propietaris de lleres i l’administració de l’aigua, per a permetre una gestió sostenible dels espais riberencs i un compromís dels titulars i interessats a través d’actuacions de restauració, manteniment i millora d’aquests espais. Per primera vegada s’hi incorporen també les zones humides.

L’ACA finançarà fins a un 80% del cost de les actuacions subvencionades, que duran a terme entitats sense ànim de lucre i ens locals amb acords de custòdia fluvial signats. Aquestes entitats faran tasques de restauració de les lleres dels rius i zones humides i de sensibilització sobre la importància dels ecosistemes fluvials. El pressupost destinat a aquests ajuts està previst en l’actual planificació hidrològica catalana i en el seu Programa de mesures (2016-21).

Conveni marc amb la XCT

El consell d’administració de l’ACA va aprovar el 14 de desembre de 2016, el model de conveni marc elaborat amb la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), per establir acords amb les entitats per a la protecció i el desenvolupament dels ecosistemes aquàtics. Aquest conveni ha servit per fixar i aplicar el mateix model amb les entitats de custòdia. S’obté, així, arran d’aquesta col·laboració, un assoliment d’acords de manera ordenada i homogènia.

Situació actual

Actualment hi ha quatre convenis de custòdia fluvial signats concretament amb la fundació Emys, a la riera de Santa Maria, amb l’Associació ambiental La Sínia, al Baix Gaià, amb la Fundació Aurora, al riu Francolí (Tarragona-El Morell) i al torrent del Bogatell, i amb el Consorci del Ter per a l’estudi i l’encàrrec de gestió d’actuacions de custòdia fluvial del bosc de Ribera al riu Ter als termes municipals de Foixà i Colomers.

Paral·lelament, també s’està treballant en d’altres propostes, com la del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) a les rieres de la Costa Brava; l’Associació Hàbitats per a diversos cursos d’aigua de la conca del Congost (riera de Martinent, riera de Carbonell i riera d’Avencó); i el Centre d’Estudis de la Natura (CEN) al riu Francolí.