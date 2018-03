L’Agrupació d'Arquitectes Urbanistes del COAC organitza la pedalada "El tramvia per la Diagonal"

L’Agrupació d'Arquitectes Urbanistes del COAC (AAUC) ha organitzat, dins del quart cicle de Pedalades, una sortida pel proper dissabte 10 de març. En aquesta ocasió es vol convertir la pedalada en un acte de suport a la unió dels tramvies en aquesta part de la ciutat de Barcelona, amb el convenciment que aquesta actuació entra plenament en la construcció del projecte metropolità de Barcelona.



Per aquesta raó proposen en aquesta ocasió: una sortida doble, tres recorreguts, un punt de concentració i una continuïtat comuna. La sortida a les 10.00 des de la Torre del Ous (Sant Joan Despí) i des del Walden 7 (Sant Just Desvern). De les dues sortides es faran tres recorreguts que convergiran a les 11.30 en la concentració front les escales de l’ETSAB on es farà un breu acte en suport de la unió dels tramvies. Posteriorment es seguirà per tota la Diagonal avall fins el barri del Gorg a Badalona.



S'han adherit a aquesta jornada de manera explícita, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (Camins.cat) i la Plataforma Unim els Tramvies.



Els participants podran portar la seva pròpia bicicleta. Hi haurà, també, la possibilitat de llogar una bicicleta normal o elèctrica, que s’entregarà en un dels llocs de sortida (la Torre dels Ous) i es recollirà al final del recorregut. Després del recorregut en bicicleta, es dinarà al restaurant Neró situat al centre de Badalona i, durant la sobretaula, s'iniciarà un debat obert.



Veure programa de la jornada.



Es requereix inscripció prèvia.