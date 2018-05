L’aigua és el tema central la 27a Setmana del Medi Ambient a Terrassa

Del 4 al 10 de juny se celebra la 27a Setmana del Medi Ambient, tot i que alguns actes arribaran fins al dia 12. Des del 1991, Terrassa dedica una programació d’activitats lúdiques, divulgatives, de sensibilització i de coneixement per a tots els públics, sempre al voltant del 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient.

El lema i el tema principal d’aquesta edició és “L’aigua és vida,un bé públic per a tothom”. Per aquest motiu, de les 22 activitats previstes –visites, tallers, xerrades, taules rodones, cinema o espectacles-, 6 hi fan referència.

A la Setmana també hi ha cabuda per altres activitats relacionades amb altres qüestions: l’Anella Verda, residus, energia, tinença responsable d’animals de companyia o consum responsable, per exemple. La Festa del Medi Ambient està prevista pel 10 de juny al Parc de Vallparadís.

33 entitats, col•lectius i institucions col•laboren en la confecció d’aquest programa d’actes que té un pressupost de 12.000 euros.