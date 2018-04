L'Ajuntament de Girona treballa en el disseny d'unes noves parades de fires i mercats a la ciutat més sostenibles

L’Ajuntament de Girona està treballant per dissenyar unes noves parades de fires i mercats a la via pública de la ciutat que siguin més sostenibles. Amb aquest objectiu, el consistori va obrir fa uns mesos la convocatòria d’un concurs de projectes entre l’alumnat del Màster de Bioconstrucció Aplicada i Ecoconstrucció de la Fundació Universitat de Girona.

El primer premi, dotat amb 600 euros i una beca de 1.200 euros en hores de pràctiques per executar el projecte sota la direcció de l’equip tècnic de l’Ajuntament, s’ha atorgat al grup format per Laura Targarona i Tomeu Rosselló. La seva proposta consta de parades de fusta encaixables amb material reciclat, amb sostre i tancaments, inspirades en els colors terrossos i les formes de les cases de l’Onyar.

El segon premi, de 400 euros, ha estat per Guillermo Vázquez, que va elaborar un projecte original per l’ús de materials sostenibles com són les canyes, el suro i els envasos de cartró impermeabilitzat reciclats. El tercer premi (200 euros) s’ha atorgat a Rosana Fernández per un projecte de parades inspirat en la Casa Masó, de colors blanc, blau i groc, en format d’armari autocontenidor d’emmagatzematge fàcil. Per últim, l’accèssit, dotat amb 150 euros, s’ha atorgat a Tomasso Gizzi, que ha creat un projecte de panells de fusta inspirat en les fulles dels plataners de la Devesa amb sostre, tancaments i funcionalitat en el muntatge.

Cal destacar que la finalitat d’aquesta iniciativa és obtenir una proposta per dissenyar unes estructures que el consistori pugui utilitzar com a parades en fires i mercats a la via pública amb motiu, per exemple, les que es fan servir en la fira de Nadal o en les Fires de Sant Narcís, a més d’altres ocasions en què s’organitzen fires d’artesania o d’alimentació artesana. Com que es faran servir per esdeveniments en diferents èpoques de l’any, cal que les instal·lacions siguin versàtils i amb capacitat d’adaptació a les necessitat de cada activita

La tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, ha destacat que “a més de disposar d’unes parades úniques amb la sostenibilitat unida al disseny com a gran tret diferencial, per nosaltres és molt important donar oportunitats als joves estudiants de crear un projecte que serà real i pràctica per a la nostra ciutat i que servirà per a la promoció del territori”.

Els projectes que han participat al concurs inclouen tant el disseny com els materials amb els que es construiran les parades, que es faran d’acord a principis d’eficiència energètica i sostenibilitat ambiental, econòmica i social. En aquest sentit, la producció i la construcció de les parades es farà amb materials responsables, amb baixa petjada de carboni i amb un compromís de responsabilitat social i de producció local. A més, el disseny de cada projecte ha evocat algun tipus d’identificació distintiva de la cultura, el patrimoni i/o les tradicions de Girona.

En total, s’han presentat cinc projectes al concurs i s’han atorgat tres premis, una beca de pràctiques i un accèssit a les propostes que millor s’han ajustat als criteris establerts a les bases, que puntuaven aspectes com la innovació tècnica i creativa, la qualitat artística, la facilitat de poder-ne fer el manteniment o l’aplicació de materials sostenibles, entre altres.

El tribunal del concurs ha estat format per l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament, Glòria Plana Yanes; el director i la coordinadora del Màster de Bioconstrucció Aplicada i Ecoconstrucció de la Fundació Universitat de Girona, Gabriel Barbeta i Pilar Palau; la sotsdirectora de la Fundació Universitat de Girona, Anna Palahí, i personal tècnic municipal.

L’Ajuntament de Girona i la Fundació Universitat de Girona han compartit, a través d’aquesta iniciativa, interessos comuns com són, per un costat, l’impuls d’accions que afavoreixin el desenvolupament econòmic i urbà de la ciutat i, per l’altre, l’aposta pels projectes educatius que permeten combinar el treball teòric amb la pràctica de realització d’un treball real que pugui repercutir en la millora estètica i urbana de la ciutat.

Imatge: Projecte guanyador