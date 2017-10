L'ajuntament de Navarcles vol ser un Edifici d’Energia Quasi Nul·la

L’estudi ha permès realitzar la certificació i tramitació de l’etiqueta energètica de l’ajuntament que ha obtingut una qualificació energètica lletra C, a partir de la qual el treball inclou un seguit de propostes de millora per aconseguir reduir el consum energètic i les emissions de CO 2 de l’equipament.

Entre aquestes propostes, per una banda hi ha mesures passives que fan reduir la demanda en calefacció i refrigeració de l’equipament, com els canvis en fusteries, els aïllaments en façana i coberta, les proteccions solars i la segregació d’espais. D’altra banda, es proposen també mesures actives, com les substitucions de lluminàries existents per lluminàries leds, la substitució de la màquina de clima per una de més eficient o la instal·lació de panells fotovoltaics per contribuir al consum elèctric de l’equipament.

Amb aquest treball el municipi disposa d’un document de guia per aconseguir un equipament més eficient energèticament.