"Pretenem posar fàcil la recollida selectiva ´porta a porta´ als comerços de la ciutat que generen molts envasos lleugers", ha exposat Soriano en roda de premsa, juntament amb el director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, i el director de Gestió Local i Autonómica de Ecoembes, Ángel Hervella. Així, amb l'ampliació de l'obertura dels contenidors d'envasos s'atén, com ha indicat Soriano, "una reclamació que ha fet la ciutadania històricament" i es facilita que els establiments puguen bolcar els residus des dels seus propis depòsits fins als contenidors específics d'una forma més accessible.

Este pla arribarà als districtes amb major presència d'establiments d'hoteleria i restauració, en concret, Ciutat Vella, Eixample, Poblats Marítims i part de Quatre Carreres. Un fet que com ha indicat el director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, suposa la primera implementació d'estes característiques a la Comunitat Valenciana i d'ací a 2020 s'espera arribar les ciutats més grans del territori, com per exemple, Castelló, Alacant i Elx.

El director de Gestió Local i Autonómica de Ecoembes, Ángel Hervella, ha destacat que es preveu que la xifra d'establiments adherits al pla augmente fins als mil. Així mateix, ha exposat el treball que estan realitzant mitjançant diferents equips que contacten i informen als possibles establiments interessats, als quals se'ls facilita un contenidor per a la recollida d'envasos des del local. A més a més, s'aposta per fidelitzar els establiments adherits a través de telefonades i amb premis com per exemple un davantal de xef en el moment de l'adhesió al programa i un sorteig d'experiències gastronòmiques per a un restaurant amb estrela Michelin.

Este divendres també s'aprovarà en la Junta de Govern Local un conveni per a millorar la dotació de la recollida selectiva, amb la incorporació de 170 contenidors d'envasos i 35 de paper i cartó als ja existents. A més a més, serà a mitjan octubre quan es comence la implantació de la recollida de matèria orgànica, que arribarà al 52% de la població i suposarà també una millora dels contenidors de recollida selectiva. Este conveni afectarà les illes de recollida de selectiva dels barris de Marxalenes, Tormos, Nou Moles, Tres Forques, Patraix, Vara de Quart, Safranar, Mont-Olivet, En Corts, Na Rovella, La Punta, Ciutat de les Arts i les Ciències, Torrefiel, Benicalap, Ciutat Fallera, Benifaraig, Poble Nou, Carpesa, Massarojos i Borbotó.