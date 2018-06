La campanya d’estiu del districte de Sants-Montjuïc també reforça dispositius cívics als parcs i jardins de Mossèn Costa i Llobera, Mossèn Cinto Verdaguer, Teatre Grec, a les fonts de Montjuïc, a la plaça Osca i als Jardins de la Rambla de Sants. La vigilància s’intensifica a punts del Poble-sec, Hostafrancs i Sants

L’Ajuntament de Barcelona i diferents locals d’oci nocturn del triangle comprès entre els carrers Paral·lel, Nou de la Rambla i Vilà-Vilà, al barri del Poble-sec, han signat un acord de col·laboració per vetllar i preservar la convivència a l’espai públic. En aquest punt concret del districte de Sants-Montjuïc hi ha un important ús intensiu de l’espai públic motivat, en part, per la concentració d’establiments musicals i de restauració que generen conflictes de convivència i civisme que requereixen d’una atenció conjunta i preventiva.

Per això, enguany, per primera vegada en aquest àmbit de la ciutat, s’ha treballat una estratègia coordinada entre l’administració i els titulars privats de de fins a 25 establiments, per tal que la preservació d’aquesta convivència sigui una acció de coresponsabilitat entre tots els actors implicats i millori l’equilibri entre el lleure i el descans veïnal.

Aquesta coresponsabilitat implica treballar per la convivència a les àrees d’influència dels locals públics, mitjançant la presència de dues persones, un home i una dona, que faran les funcions de col·laboradors cívics.

El cost econòmic derivat de la contractació laboral d’aquests dos professionals recaurà en els locals privats d’oci nocturn, mentre que l’Ajuntament els facilitarà la formació i informació necessària per dur a terme la seva tasca. Cal destacar que aquesta figura de col·laborador cívic és diferent a la d’agent cívic i no té capacitat sancionadora. Bàsicament, aquest equip de dues persones treballarà les nits-matinades de divendres, dissabtes i diumenges, de 00 a 07 hores, durant el període del 8 de juny al 28 d’octubre, fent una tasca específica de detecció de conductes incíviques a les façanes dels locals de la zona; comunicaran als serveis de seguretat privada i cossos policials les situacions d’incivisme que es puguin produir i faran accions de sensibilització i informació de les normatives municipals. Aquesta tasca la duran a terme en català, castellà i anglès.

Per la seva banda, a més, l’Ajuntament de Barcelona es compromet amb els locals signants de l’acord a cedir-los un exhibidor lluminós al carrer que ajudi a sensibilitzar sobre el soroll a la via pública; facilitar-los la neteja de les persianes amb pintura antigrafiti; treballar de manera coordinada amb Guàrdia Urbana per minimitzar els efectes de la venda ambulant a la via pública i intensificar l‘actuació dels serveis de neteja municipals a la zona en els punts i horaris amb major afluència de persones.

Els locals d’oci nocturn que participen de l’acord són 25. Per una banda, hi ha les quatre discoteques de l’àmbit, és a dir, la Sala Apolo, Plataforma, Brisas Deluxe i Laut i, per l’altra, 22 locals d’oci i restauració, així com les seves terrasses (els que en tenen) que són Loco Loco Paralelo, Victoria Kebab 2, Cerveceria Pepe; Pizza Torras, Bar La Bota, A la Turca, Electropikal, Rufián, Black Velvet, els 3 locals de Can Eusebio, Frankfurt Jazzband, Marco Polo’, Leonés 2, 128, Vila Vila, Cantonada, Barahona Tropical, Abirradero i Porto Colón.

El conjunt de les accions que recull aquest acord volen garantir la comptabilitat entre el dret a l’oci i el gaudi amb el descans i la seguretat del conjunt de la ciutadania.

Més iniciatives contra el soroll

El districte de Sants-Montjuïc ha impulsat altres accions a punts dels districte on més es concentren queixes veïnals derivades de l’incivisme i el soroll, sobretot pensades pels mesos de primavera i estiu, que és quan més s’intensifica l’ús de l’espai públic.

Així doncs, a través del Pla d’Ocupació de Barcelona Activa, s’han incorporat 12 agents cívics pels districtes de Sants-Montjuïc i Eixample, que tindran encarregada la tasca de fer rondes per diferents parcs. En el cas concret de Sants-Montjuïc, els espais identificats on actuaran són els parcs i jardins històrics i emblemàtics de la muntanya de Montjuïc: Mossèn Cost i Llobera, Mossèn Cinto Verdaguer i Teatre Grec/Laribal.

Aquest dispositiu té el següent calendari d’actuació:

– Del 15/03/18 al 31/03/18 de 10.30 a 18 hores

– De l’1/04/18 al 31/10/18 de 13.30 a 20 hores

– De l’1/11/18 al 15/12/18 de 10.30 a 18 hores

A més, en punts concrets de l’espai públic dels barris de Poble-sec, Hostafrancs i Sants hi haurà un dispositiu de vigilància de Guàrdia Urbana amb l’objectiu de disminuir les molèsties entre les 22 i les 03 hores. Aquest servei, que es concentrarà sobretot en espais on es concentren més queixes veïnals, comptarà amb 1 caporal i 5 agents uniformats, sent un dispositiu patrullat i visible que vetllaran per evitar situacions d’incivisme, seguretat ciutadana i, puntualment, infraccions de trànsit.

Aquest dispositiu té el següent calendari d’actuació:

– De l’1/01/18 al 15/09/18: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 22 a 03 hores

Com l’any passat, enguany hi haurà un màxim de 14 agents cívics a l’entorn de les Fonts de Montjuïc. Aquests s’encarregaran de millorar el flux a les passarel·les i accessos a les fonts; col·laborar amb Guàrdia Urbana per regular els passos de vianants i atendre els turistes i visitants donant informacions diverses sobre l’horari de l’espectacle i el transport públic, entre d’altres.

Aquest dispositiu té el següent calendari d’actuació:

– Març, abril i setembre: 1 coordinador i 9 auxiliars

– Febrer, octubre, novembre i desembre: 1 coordinador i 4 auxiliars

– Maig, juny, juliol, agost, gener: 1 coordinador i 13 auxiliars

Per últim, un dels altres punts d’actuació específica són la Plaça Osca i els Jardins de la Rambla de Sants on es manté la tasca de 2 informadors de la periòdica Campanya per a la Reducció de Soroll d’Ecologia Urbana, per prevenir conductes, actituds i comportaments que afecten negativament la convivència, mitjançant la conscienciació i sensibilització de la ciutadania i els visitants pel que fa a l’ús responsable i respectuós de l’espai públic.

Aquest dispositiu té el següent calendari d’actuació:

– De juny a octubre: dijous, divendres i dissabte de 23 a 04 hores

El pressupost destinat a aquests dispositius és de 270.767 euros.