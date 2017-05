L'AMB gestionarà 60 milions d'euros, el 50% provinent de fons europeus, per a projectes metropolitans

Elha aprovat, en el ple del mes d'abril, la signatura propera d'un conveni amb la, pel qual l'AMB comptarà amb una aportació de(Fons Europeus de Desenvolupament Regional).Del total dels fons,d'euros es destinaran a seguir desenvolupant la, que ja està implementada en la, així com en la promoció d'Aquesta tecnologia ja permet, per exemple, gestionar el rec i la il·luminació dels parcs metropolitans de forma automàtica i a distància, per. També fa possible la, que acosten a la ciutadania informació a temps real sobre el bus metropolità, servei de taxi i el servei Bicibox, a banda dels ja mencionats parcs i platges.El nou finançament europeu permetrà ampliar els continguts de l'actual plataforma SMART, tant pel que fa a incorporar més serveis metropolitans (es planteja incorporar els serveis dei el de) com per a incorporar noves funcionalitats en les aplicacions: opinió immediata dels ciutadans, un sistema de queixes i suggeriments online i informació municipal addicional. Un cop testat, el model serà exportable alsamb la voluntat de consolidar una plataforma tecnològica compartida, per poder gestionar de forma integral la qualitat dels serveis públics locals.Dins d'aquest eix d'actuació, l'AMB també vol impulsar intervencions adreçades a modernitzar i reactivar el teixit econòmic territorial, així com a garantir la connectivitat digital a tota la població,, que actualment no es dóna només per motius d'edat, sinó també per raons de posició econòmica i social.En una altra línia de treball, l'AMB impulsarà projectes per import dedestinats a augmentar l'd'edificis i infraestructures públiques de la seva titularitat i dels ajuntaments metropolitans (depuradores, deixalleries, ecoparcs, il·luminació de vials i de les rondes de Barcelona, cotxeres de transports públics, edificis municipals, etc). Igualment, s'impulsarà un ambiciós programa de rehabilitació d'habitatges públics i privats, destinat a millorar-ne l'eficiència energètica, tot considerant la participació de finançament privat addicional.D'altra banda, però encara dins d'aquest mateix eix d'intervenció, l'AMB continuarà promovent la seva política metropolitana de, renovant la seva flota de transport públic amb vehicles híbrids i elèctrics, construint noves vies ciclables sensibilitzant la població contra la contaminació atmosfèrica.Finalment, es destinarana finançar projectes destinats a la. La preservació d'espais lliures, el manteniment dels parcs periurbans, les platges i els espais fluvials és essencial per mantenir una metròpoli verda i equilibrada ambientalment.En concret, l'AMB te previstes actuacions de manteniment i inversions de recuperació ecològica al voltant dels espais fluvials deli el, el, les platges metropolitanes o accelerar la recuperació ambiental de l'antic abocador del Garraf, entre d'altres a concretar. L'objectiu és dur a terme un seguit d'actuacions que, tot mantenint la salut dels ecosistemes metropolitans, aquests també puguin ser utilitzats activament per la ciutadania en la seva vida quotidiana.Aquestes opcions preveuen, per exemple, construir passeres i camins per a usos socials però que al mateix temps tinguin funcionalitat de corredors verds i de sistemes d'aïllament i protecció dels espais naturals.També tindran especial importància els projectes, ja en curs, per integrar millor en el medi natural les infraestructures ja existents, com ara el soterrament de línies elèctriques o integració paisatgística d'infraestructures viàries.