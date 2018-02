L’AMB posa en marxa a Castelldefels i Sant Joan Despí els primers ‘park&ride’ aparcaments d’intercanvi metropolitans

Aquests 7 de febrer, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en marxa oficialment a Castelldefels i Sant Joan Despí, de la mà dels respectius consistoris i Renfe, els dos primers aparcaments de park&ride metropolità (P+R), que facilitaran l’intercanvi modal entre el transport públic i el vehicle privat, amb l’objectiu de reduir l’ús d’aquest darrer. El servei, que arribarà properament a d’altres municipis metropolitans i que en un futur aprofitarà les dades disponibles a través de la T-Mobilitat, s’emmarca en el pla de reducció de la contaminació atmosfèrica de la metròpolis, amb l’objectiu de fomentar el canvi d’hàbits i millorar la qualitat aire.

Funcionament del servei, través de la nova App “AMB P+R”

El servei P+R, que funcionarà de forma similar a les zones blaves i verdes o altres zones regulades d’estacionament, compta amb una reserva de places exclusives per als usuaris del servei P+R, amb la corresponent senyalització; i funciona mitjançant l’aplicatiu mòbil per als usuaris , per a dur a terme el control del servei (AMB P+R), i una màquina comprovadora. Amb aquesta darrera, l’usuari ha de justificar l’ús del transport públic mitjançant l’autorització dels seus títols de transport.

L’horari de funcionament del servei d’aparcament P+R va lligat als horaris dels trens que circulen per l’estació de ferrocarril i a la setmana laboral de 5 dies dels potencials usuaris del servei: de dilluns a divendres feiners, de 5.00h a 23.00h. Es du a terme un control de vigilància de la zona d’aparcament P+R per part dels vigilants o policia local del municipi.

Les dues primeres proves pilot: Castelldefels i Sant Joan Despí

En el cas de l’aparcament P+R de Castelldefels, s’han reservat un total de 100 places a l’aparcament ubicat just al costat mar de l’estació de Rodalies. Concretament, al llarg del primer tram del carrer Antic Camí Ral de València. D’aquestes 100 places, n’hi ha dues places reservades per a persones amb mobilitat reduïda situades al costat d’un dels accessos. Diàriament, 13.300 clients diaris fan ús dels serveis de la línia R2 sud de Rodalies de Catalunya en aquesta estació, on els viatgers disposen d’un tren cada 10 minuts per desplaçar-se a Barcelona en hora punta en un temps de viatge de 21 minuts.

L’aparcament P+R de Sant Joan Despí està situat al carrer de Jacint Verdaguer, delimitat entre la passarel·la que dóna accés a l’estació de Rodalies i la senyalització del tram del carrer reservat pel servei. El nombre de places reservades pel servei de park&ride metropolità és de 41 places, distribuïdes en 21 places al costat esquerra sentit passarel·la i 20 places al costat dret. Addicionalment, les dues places del costat dret més properes a la passarel·la d’accés a l’estació quedaran adequades i reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta estació és utilitzada diàriament per una mitjana de 6.200 client, i amb serveis de la línia R1 i R4 de Rodalies de Catalunya amb un tren cada 10 minuts en hora punta que connecten Sant Joan Despí amb Barcelona en només 10 minuts.

Els actes d’inauguració, que han tingut lloc aquest matí a Castelldefels i a Sant Joan Despí, han comptat amb la presència d’Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB i alcalde de Sant Joan Despí, Maria Miranda, alcaldessa de Castelldefels, i Félix Martín, Director de Rodalies de Catalunya.

En un estudi d’anàlisi previ, l’AMB va localitzar prop de 85 aparcaments al voltant de les estacions ferroviàries, dels quals, uns 60 estan a l’àmbit de gestió de l’AMB i poden esdevenir, en un futur, possibles parks&ride. En aquest context, des de l’AMB s’ha calculat que hi ha aproximadament 6.000 places d’aparcament al voltant de les estacions i es proposa, com a objectiu, destinar-ne 1.500 reservades preferentment a usuaris del transport públic.

“Un dels greus problemes que tenim és l’aire que respirem. Des d’Europa en acaben de tornar a cridar l’atenció pels nivells de contaminació de l’aire, amb afectacions directes per a la salut. Únicament ho podrem canviar si prenem mesures estructurals i canvis els hàbits”, ha exposat aquest matí Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, tot recordant les diverses iniciatives i serveis que l’AMB està implantat en l’àmbit de la mobilitat per facilitar aquest canvi. “L’AMB està compromesa, però fan falta més compromisos. L’Estat hauria de presentar un pla d’actuacions per combatre la contaminació atmosfèrica, de forma decidida, a les grans àrees metropolitanes”, ha afegit Poveda.