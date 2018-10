El projecte busca reduir l’accidentalitat dels ciclistes de carretera en el tram metropolità de l’eix viari, on entre 2013 i 2017 s’han donat 28 accidents amb alguna bicicleta implicada. Les principals actuacions de millora proposades per l’AMB passen per l’ampliació del pont de la C-31 sobre el riu Llobregat i actuacions a la C-31 que es basen en la millora de la seguretat viària dels usuaris de bicicletes de carretera que poden circular pels vorals de l’autovia.