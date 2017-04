L'aplicació de l'Acord de París incrementaria prop d'un 0.8% el PIB mundial per a l'any 2050

La capital catalana acollirà el mes de maig un nou saló especialitzat en el finançament de les inversions per lluitar contra el canvi climàtic. El certamen s’anomenarà Innovate for Climate i serà un punt de trobada internacional d’inversors privats i agents públics, per tal que les administracions puguin trobar el finançament per complir amb els Acords de París sobre el canvi climàtic.